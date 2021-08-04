Два ранения, проблемы с жильем. Как друг Прохнича уговорил его сдаться в Кабмине

Василий Алексюк в новостях увидел захват здания правительства и потом смог договориться с террористом

Владимир Прохнич вел переговоры с другом Василием Алексюком (справа). Коллаж "Сегодня"

Волонтер Василий Алексюк, который вел переговоры со своим другом, захватчиком Кабинета министров Владимиром Прохничем, рассказал, что хорошо знаком с ним и сумел найти слова, чтобы тот сдался без боя. Об этом он рассказал журналистам.

"Увидел в новостях и сразу понял, что нужно что-то делать, чтобы не дай Бог не погибли люди. Я выполнил свою роль, свою миссию", – сказал он.

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Алексюк рассказал, что он знаком с Прохничем, а с военной службы "террорист" уволился еще несколько лет назад.

"Этот человек, который имеет очень сильный дух и обостренное чувство справедливости. Учитывая его ранения, и его бытовой уровень жизни, возможно, где-то у человек сыграло, что он нарушил закон. Если у человека нет жилья… Он работает, не ходит не просит денег, он "каторжно" работает – на СТО. Иногда мы ему помогали – когда он обращался. У нас есть организация, с 2014 года помогаем ветеранам, психологически, морально, иногда даже материально", – сказал волонтер.

На вопрос, почему Прохнич сдался, Алексюк ответил: "Я нашел слова, которые он услышал".

Как сообщали новости "Сегодня", утром Владимир Прохнич ворвался в Кабмин, угрожая взорвать гранату. Простых работников ведомства он просил убегать подальше на случай, если придется взорвать гранату. После этого к зданию правительства прибыл спецназ и планировалась силовая спецоперация, но до этого не дошло – захватчик сдался и был задержан.

Как оказалось, Владимир Прохнич ветеран АТО, был сапером, а теперь работает на СТО. В Кабмин он заявился якобы из-за того, что ранее получил отказ на какое-то ветеранское обращение.

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Все подробности в спецтеме Ветеран АТО с гранатой в Кабмине