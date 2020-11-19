Две дозы за 14 долларов – что нужно знать о вакцинации от коронавируса

В 2021 году через систему COVAX Украина может получить 10,6 млн полноценных прививок от COVID-19

Фонд глобального доступа к вакцине от COVID-19 (COVAX) выделит Украине 8 млн доз вакцины от коронавируса. Этого достаточно, чтобы вакцинировать 4 млн наших граждан.

Реклама

Такое количество будет предоставлено Украине бесплатно – за счет финансовой поддержки от международных партнеров и правительств других стран. Дополнительные дозы вакцины можно будет закупить по специальной цене.

По словам замминистра здравоохранения – главного санитарного врача Виктора Ляшко, "одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы – 14 долларов (394 грн по текущему курсу)".

В плане бюджета на 2021 год на закупку вакцины заложено 2,6 миллиарда гривен. На эту сумму Украина сможет приобрести по специальной цене COVAX вакцину для 6,6 млн человек.

Таким образом, благодаря помощи международных партнеров и за бюджетные средства Украина в 2021 году через систему COVAX может получить 10,6 млн полноценных прививок от COVID-19.

Реклама

Когда начнется вакцинация

Точных сроков, когда Украина получит вакцину, пока нет. По словам Ляшко, вакцинация может начаться уже в первой половине 2021 года.

Однако это будет зависеть от того, насколько быстро и успешно завершаться испытания перспективных вакцин, а также от длительности процедур регистрации новых препаратов.

Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

Читайте также: Вакцина на исходе: 80% лекарства от коронавируса уже раскупили

Реклама

Какие вакцины может получить Украина

Механизм COVAX представляет собой систему совместных закупок новых вакцин против COVID-19. Его цель – обеспечить сбалансированное и справедливое обеспечение вакцинами каждой страны-участницы.

В тренде Оргкомитет определил лучший эскиз большого Государственного Герба Украины

Украина, как участница этого механизма, будет иметь доступ ко всем перспективным вакцинам.

По состоянию на август 2020 года в механизм COVAX были включены 9 вакцин:

Inovio, США (фаза I/II);

Moderna, США (фаза III);

CureVac, Германия (фаза I);

разработка Института Пастера / "Мерк" / "Темис", Франция / США / Австрия (доклиническая фаза);

разработка компании "Астра Зенека" / Оксфордского университета, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (фаза III);

разработка Университета Гонконга, Китай (доклиническая фаза);

Novavax, США (фаза I/II);

разработка компании "Кловер биофармасьютикалс", Китай (фаза I);

разработка Университета Квинсленда / CSL, Австралия (фаза I).

Еще 9 вакцин-кандидатов проходили оценку.

Реклама

Кроме механизма COVAX, Украина ведет прямые переговоры с компаниями о вакцине от коронавируса.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина находится практически на подписании договоров с компаниями:

Также, отметил Степанов, Украина ведет переговоры с Johnson & Johnson.

Читайте также: Распространение вакцины от коронавируса станет "логистическим кошмаром" — СМИ

По какой цене наша страна сможет закупить препараты у этих фирм, пока неизвестно.

По данным The Guardian, цена вакцины Moderna составляет 32-37 долларов, Johnson & Johnson – 10 долларов, Pfizer – 20 долларов.

Планов закупать российскую вакцину у Украины пока нет.

Тем временем директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупреждает, что вакцина не остановит пандемию коронавируса, а только поможет контролировать.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама