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Две недели спала сидя, привязанная к батарее: история жуткого похищения дочери депутата из Полтавы

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 сентября, 09:20
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Организатором "схемы" оказался человек, который сейчас находится за решеткой
Выкуп за дочь депутата составил 470 тысяч долларов. Коллаж "Сегодня".
Выкуп за дочь депутата составил 470 тысяч долларов. Коллаж "Сегодня".

Две недели спала сидя, привязанная к батарее. Стали известны подробности жуткого похищения дочери депутата из Полтавы. 19-летнюю девушку похитили на пути в Киев и требовали выкуп почти полмиллиона долларов. Как спасали девушку и что будет с похитителями, смотрите в сюжете "Сегодня".

Как организовали похищение

В конце лета 20-летняя Вита отправилась в Киев на учебу. Впервые без сопровождения родителей. До столицы не доехала: на трассе ее автомобиль подрезали, а студентку похитили. Мама девушки Татьяна Кириченко рассказала, что после похищения получила анонимное sms-сообщение.

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"Пришла нам sms: если вы хотите вернуть любимого человека, в скобочках была В, то зайдите в Telegram-канал", – рассказала мама похищенной девушки Татьяна Кириченко.

Злоумышленники все продумали. На трассе специально выбрали так называемую слепую зону – без камер видеонаблюдения.

"В переписке с преступниками они давали нам понять, что они следили, они все знают", – поделилась пережитым Татьяна Кириченко.

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Вита – студентка третьего курса института права. Ее отец – депутат Полтавского областного совета, у семьи сельскохозяйственное предприятие. Были деньги от продажи недвижимости, но это было недостаточно для озвученной суммы выкупа. От семьи требовали 10 биткоинов, то есть 470 тысяч долларов. Родители сразу обратились в полицию. За дело взялась СБУ. И таки нашла организатора похищения.

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Что говорит СБУ

"Злоумышленник в настоящее время обвиняется в совершении умышленного убийства, в связи с чем содержится в условиях следственного изолятора. Организатором "схемы" оказался человек, который сейчас находится за решеткой. Мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тысяч долларов", – рассказал прокурор офиса генерального прокурора Денис Олейник.

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По словам пресс-секретарь СБУ в Полтавской области Инны Усовой, похитители общались между собой и с родителями девушки исключительно через Telegram-канал или скрытую интернет-сеть Даркнет, но их смогли установить и задержать.

Похитителя и двух сообщников задержали. Им грозит до 9 лет за решеткой. А Вита до сих пор приходит в себя от пережитого, н о обучение в столице бросать не собирается.

Преступления

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