Дверь открыта, но зайти нельзя: в НАТО озвучили неприятные для Украины новости

Замгенсека Альянса напомнил, с каким трудом вступала в НАТО Румыния – ее тоже не особо хотели там видеть

Быстрого получения Украиной Плана действий для членства (ПДЧ) в НАТО можно не ждать – на сегодняшний день в Альянсе нет консенсуса по этому вопросу.

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Об этом заявил во время международного форума "Демократия в действии" заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ, передает УНИАН.

Он привел в пример Румынию, которая в середине-конце 90-х захотела в НАТО и ЕС, но не все давали этой стране шанс на членство, в 1999 году Румынию даже не пригласили на саммит Альянса в Вашингтоне для первого раунда переговоров.

"Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры за неделю до саммита НАТО подтверждают политику открытых дверей. Мы организация 30 стран, которая принимает решения путем консенсуса. Для того, чтобы принять решение, необходимо прийти к консенсусу, а в этом вопросе консенсуса пока нет", – ответил Джоанэ на вопрос о перспективах предоставления Украины ПДЧ.

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Замгенска НАТО призвал Украину дальше проводить реформы и не только ради вступления в Альянс, а, в первую очередь, ради собственного народа.

Отметим, накануне президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО и призвал не медлить с членством Украины. Он отметил, что этот вопрос Альянсу нужно решать сейчас, а не в далеком будущем, потому что угроза над украинцами висит прямо сейчас. В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал сроки, когда Украина получит ПДЧ для вступление в НАТО.