Движемся к худшему сценарию пандемии: 20 тысяч украинцев могут умереть от COVID-19

Если в зонах активного распространения коронавируса не ввести комплексный карантин, до конца года от COVID-19 в Украине может умереть до 20 тысяч человек. А уже с ноября в день может проявляться до 10 тысяч новых случаев заболевания.

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Об этом сообщает Киевская школа экономики.

Согласно моделированию КШЭ, Украина движется к худшему сценарию пандемии. Нагрузка на медицинскую систему будет максимальной и выдержит она только в том случае, если уже сейчас вводить комплексные ограничения в областях с активной вспышкой, прогнозирует Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований КШЭ.

Киевская школа экономики дала рекомендации по борьбе с распространением коронавируса:

Ввести комплексные карантинные ограничения в областях активной вспышки коронавируса.

Потому что карантин есть смысл вводить на срок от 14 дней или на время, за которое можно будет организовать такой объем тестирования, чтобы доля выявленных случаев заражения от всех проведенных тестов была не менее 10%.

Усилить готовность больниц к пиковой нагрузке.

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Необходимо готовить дополнительные койки, оборудованные кислородом, аппаратами искусственной вентиляции легких. Нужно уже сейчас создавать резервные мобильные бригады врачей и младшего медперсонала в пределах областей и всей страны. Это позволит перераспределять медработников в те регионы, где будет самая большая нехватка персонала.

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Увеличить мощности тестирования.

Для надлежащего контроля за распространением COVID-19 в Украине необходимо проводить не менее 100 тысяч ПЦР-тестов в сутки при нынешнем уровне заболеваемости. Достаточный уровень тестирования поможет локализовать распространение и вводить карантин в тех сферах, где распространение вируса больше всего.

Киевская школа экономики

Сайт "Сегодня" сообщал, что в Александровской больнице Киева почти нет свободных мест для больных COVID-19.

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Также напомним, что в Харькове почти невозможно госпитализировать больных коронавирусом.

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