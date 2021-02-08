Двое погибших и пять раненых: ВСУ на Донбассе понесли ощутимые потери (видео)

Ситуация на передовой на Донбассе все больше обостряется. Боевики палят по украинским позициям из запрещенного вооружения, активно работают снайперы оккупантов. С чем связывают такие действия врага эксперты и что думают об этом сами бойцы, которые на днях выносили с поля боя своего побратима.

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Егор Логинов.

В Новозвановке Луганской области -12 °С и метель. При таких погодных условиях бойцам на позициях приходится регулярно чистить окопы от снега. На днях очередная уборка едва не обернулась трагедией.

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Бойцы услышали очередь, после чего упал военнослужащий и попросил помощи. Ему оказали первую помощь, ранения было несложное – попали в мясо. Много крови он не потерял. Но повезло – родился в рубашке. За четыре минуты бойцы, рискуя своими жизнями, доставили побратима к Татьяне, опытному военному медику.

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Пуля насквозь пробила обе ноги. Бойцу наложили два жгута, сделали перевязку, укололи обезболивающее. 15 минут, пока не приехал эвакомобиль, Татьяна была рядом с раненым. Успокаивала как могла.

"Он себя держал в руках. Молодец, красавчик. Переживал очень сильно за свои штаны. Что ему порезали штаны. Кричал – мои штаны! Не режьте, не трогайте! Но улыбался, смеялся, не кричал. Слезы, конечно. Он говорил – мне нужно маме позвонить. Что же я маме скажу. На сегодняшний день он уже пишет, что скоро будет в строю. Уже хочет возвращаться назад", – рассказывает Татьяна.

Раненому всего 18. Это его первый огневой контракт. Но силе духа бойца могут позавидовать даже опытные воины. Те, кто вытаскивал парня, говорят – в него стреляли из автомата Калашникова очередью. Подобным образом снайперы российских наемников часто выманивают украинских бойцов.

Оккупанты могут стрелять из АКМа, чтобы снайпер начал работать, чтобы говорили, что это был автоматчик или пулеметчик, рассказывают наши солдаты.

Российские профессиональные стрелки-убийцы в этом году уже неоднократно собирали свою кровавую жатву. Сигналы об их присутствии поступают почти со всех участков фронта

"Началось больше обстрелов в нашем направлении – непосредственно это снайперские группы, точечно бьют. Это уже профессиональные снайперы, которые не одну ротацию сюда заезжают. Работают профессионально, парами", – говорят украинские военные.

По мнению спикера Трехсторонней контактной группы в Минске Алексея Арестовича, нынешнее обострение связано с запланированным на 11 февраля заседанием Совета безопасности ООН, посвященным шестилетию подписания "Минска-2". Это заседание инициировала Россия, и во время его пытаться обвинить Украину в невыполнении Минских соглашений и заставить нас пойти на уступки.

"Цель этих уступок очень проста: россияне пытаются, как и много лет до того, заставить нас пойти на переговоры с квазиполитическими образованиями. И таким образом зафиксировать, что Россия не явлется стороной конфликта и избежать санкций", – говорит Арестович.

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А пока Российская Федерация пытается получить дивиденды в большой политике – украинских воинов на Донбассе продолжают убивать. Двое погибших и пятеро раненых в рядах ВСУ за последние двое суток. Это результат действий боевиков во время всеобъемлющего перемирия. Бойцы отмечают, что враг значительно активизировался на всех участках фронта. Война продолжается.

Видео: Сегодня

Напомним, за прошлые сутки, 7 февраля, боевики четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

А 6 февраля на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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