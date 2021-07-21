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Двое полковников СБУ задержаны по подозрению в госизмене – журналист

21 июля 2021 21:10

Богдан Приходько Богдан Приходько

Один из задержанных оказался силовиком в отставке

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Оперативники Службы безопасности Украины задержали двоих полковников своего ведомства, один из которых в отставке, по подозрению в госизмене. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале в среду, 21 июля.

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"Действующий полковник заявил коллегам из Службы, которые его задерживали, что, мол, "таким, как вы, недолго осталось". Российская агентура в госструктурах ждет "русский мир", – написал журналист.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что СБУ задержала первого в истории Украины пирата.

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Также мы информировали, что в Харьковской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала экс-депутата "парламентов" так называемых "Л/ДНР".

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