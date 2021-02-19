Двухметровые волны и метели: в Азовском море объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в Украине не только сильные морозы, но и штормовое предупреждение в районе Азовского моря – будут и осадки, и большие волны.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Сегодня уже с самого утра на Приазовье сильный ветер с порывами 25-28 м/c. В открытой части Азовского моря ожидаются волны высотой 1-2 метра.
Моряков предупредили о быстром обледенении судов. (II уровень опасности, оранжевый).
Кроме того, погоду еще больше подпортят сильные метели.
Как сообщали новости "Сегодня", в ближайшие дни в Украине резко изменится погода – идет потепление. По сути, пятница станет последним по-настоящему зимний днем, потому что уже с выходных вернется плюсовая температура.
В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на весну. По его словам, снег будет еще и в марте, а до Пасхи – температурные качели.
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