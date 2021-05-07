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Двум участникам погрома на Банковой добавили новую статью: что им "шьют"

7 мая, 16:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Речь идет о двух фигурантах дела: одного подозревают в поджоге таблички, другого – в разрисовывании стен Офиса президента

Строкань (слева) и Гаджимурадов. Коллаж "Сегодня"

Строкань (слева) и Гаджимурадов. Коллаж "Сегодня"

Пока защитники Стерненко отбывают домашний арест, двоим подозреваемым в протестах под Офисом президента уже добавили новую статью – надругательство над государственными символами Украины.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Самозахист".

Так, Давиду Гаджимурадову, которого изначально заподозрили в попытке сжечь табличку с надписью "Офис президента", теперь добавили новую статью – 338 УК (надругательство над государственными символами).

Эту же статью добавили и еще одному участнику погромов под ОПУ Евгению Строканю. Ему изначально инкриминировали разрисовку стен Офиса президента.

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"Очередная попытка вернуть всю суть протеста к многострадальной табличке. Вот только никакого надругательства над госсимволами не было. Ветераны, такие как Евгений, за них рисковали жизнью на войне", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее на передаче "Свобода слова Савика Шустера" участник акции протеста под Офисом президента Сергей Филимонов, которого подозревают в хулиганстве, заявил, что это был перформанс и инсталляция, и назвал акцию "художественной".

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