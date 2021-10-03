Дым видно за километры: в Харькове уже пять часов горит столярный цех (фото, видео)

Сегодня, 3 октября, в Харькове загорелся столярный цех. Здание сгорело до тла. Огонь перекинулся на четыре машины, которые стояли рядом.
Версия пожара
Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания, которое случилось ночью. Всего сгорела площадь около 500 квадратных метров.
Спасатели уже пять часов пытаются справиться с возгоранием. Локализовать пожар удалось, но еще проявляются отдельные очаги. Пострадавших нету.
Двое мужчин в Днепре погибли в результате пожара
С начала года более 50 тысяч пожаров
С начала года произошло 58 907 возгораний, 1133 человека погибли, 986 пострадали. Больше всего возгораний – 19 774 – было в жилых секторах.
Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"
Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"
Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"
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В Самарском районе города Днепра 2 октября произошел пожар на улице Чехова садового общества "Энергетик". До прибытия подразделений ДСНС, соседи вынесли из квартиры двух мужчин без сознанияи самостоятельно ликвидировали возгорание.
В столице в пятницу, 1 октября, поднялся черный дым над зданием Киевской инженерной гимназии, находящейся на ул. Княжий Затон, 12а. В учебном заведении провели эвакуацию – на улицу вывели 1500 учеников.