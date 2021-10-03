Дым видно за километры: в Харькове уже пять часов горит столярный цех (фото, видео)

Спасателям уже удалось локализовать пожар

Локализовать пожар удалось / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 3 октября, в Харькове загорелся столярный цех. Здание сгорело до тла. Огонь перекинулся на четыре машины, которые стояли рядом.

Версия пожара

Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания, которое случилось ночью. Всего сгорела площадь около 500 квадратных метров.

Реклама

Спасатели уже пять часов пытаются справиться с возгоранием. Локализовать пожар удалось, но еще проявляются отдельные очаги. Пострадавших нету.

Читайте также: Двое мужчин в Днепре погибли в результате пожара

С начала года более 50 тысяч пожаров

С начала года произошло 58 907 возгораний, 1133 человека погибли, 986 пострадали. Больше всего возгораний – 19 774 – было в жилых секторах.

Реклама

Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"

Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"

Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"

Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"

Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"

Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"

Ранее мы писали: