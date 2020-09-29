Дырка в границе: Как проехать на заработки в ЕС, и не попасть на обсервацию

Спецкоры «Сегодня» выяснили, что перевозчики проезжают не одну страну, чтобы провезти заробитчан

"Сегодня" продолжают цикл-расследование журналистов Юрия Гулы и Елены Гончаренко "В Европу под прикрытием". Накануне мы рассказывали, что наши спецкоры пошли на эксперимент – отправились в ЕС под видом заробитчан. В сегодняшнем материале мы расскажем, удалось ли нашим корреспондентам пересечь границу.

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11 утра. Центральный вокзал Львова. Отсюда начинается путешествие журналистов к недоступным нынче из-за коронавируса странам Евросоюза.

Здесь стоят в ряд машины, на любой вкус: легковые автомобили, малые и большие автобусы. Везут в Польшу, Чехию и Словакию.

Журналисты замечают бус, оклеенный объявлениями – сделают визы, страховки. Еще в Польшу провезут без очереди.

"Есть водители, которые платят деньги, немаленькие, там 1000 евро. И тогда людей везут мимо очереди", – объясняет один из собеседников корреспондентов.

Что на это скажут в Государственной пограничной службе? Об этом – чуть позже. А корреспонденты, тем временем, находят нужный им бусик.

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Это красный минивен на восемь мест. У автомобиля крутятся желающие добраться до Польши. Кроме Юрия и Елены, едут – семейная пара, мужчина-заробитчанин и туристка из Тернополя.

"Я через Венгрию еду первый раз. А так все через Польшу. Я сейчас по биометрии еду", – рассказывает один из попутчиков.

"По биометрии" весь бус едет в Польшу. Чтобы обойти обсервацию – через венгерскую границу. Но разрешения на работу всем почему-то выдают в Испании. Что говорить на границе – пассажиров тщательно инструктируют.

"Это контракт на Испанию, место называется Молина-де-Сегура. Если на границе будут спрашивать – это все, что вам нужно знать. Вы едете на стройку", – объясняют людям.

Как будут проверять? Не придется ли заночевать на границе? Журналисты спрашивают об этом перевозчика.

"Это легковая, вы проедете без очереди. Жилетки, перчатки, антисептики, маски есть?" "Да", – отвечают пассажиры. "А то на границе надо в экипировке".

Путников не смущают ни вероятно поддельные документы, ни даже коронавирус. В масках – только журналисты, которые назвались супружеской парой.

За окном львовские пейзажи сменяют живописные карпатские горы.

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И вот – пункт пропуска. На обочине – вереница бусов. Ждут своей очереди по несколько дней. Красная же легковушка это скопление обходит.

"Сотни автомобилей стоят в очереди на украинско-венгерской границе. А там, в начале, очереди – машина, которая только что довезла нас до пункта пропуска Лужники, наш водитель это автоскопление обошел", – рассказывает корреспондент Юрий Гула.

"А вот этот документ, у меня в руках, является разрешением на пересечение границы, по факту – незаконно. И если сейчас мы сядем в машину, уже через несколько часов будем в Венгрии", – говорит журналистка Елена Гончаренко

Но журналисты закона не нарушают. Выходят из машины, и дальше она едет уже без них. А корреспонденты тем временем говорят, что начинают получать на телефон угрозы от перевозчика. Требует – деньги.

А вот других пассажиров, которые пересекли границу, при первой же проверки документов может ожидать депортация. Тем, кто решил ехать в Европу в пандемию, авторы эксперимента советуют выбирать легальных перевозчиков.

"Сегодня" послали запрос в СБУ. Там ответили: вся ответственность за эту дыру в границе – на пограничниках. А те говорят: не проверяют у украинцев разрешений на выезд.

"Пограничники не имеют влияния на очередь. Если кто-то объезжает эту очередь и кому-то дает деньги, это просто манипуляция теми людьми которых перевозчики приобщают к своим услугам", – говорит представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Что это за фирма в Испании, всего за день изготовила разрешение на работу? Корреспонденты "Сегодня" отправились в Молина-де-Сегура по адресу, где зарегистрирована фирма. О том – что увидели, будет рассказано в заключительном материале цикла "В Европу под прикрытием".

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Смотрите новости "Сегодня" в среду, 30 сентября, в 19:00.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что, по данным НБУ, заробитчане сократили объемы переводов в Украину.

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