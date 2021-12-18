Едва не смолотило ноги. В Сумской области комбайн наехал на мужчину (видео)

Спасатели осторожно доставали ноги пострадавшего из жатки комбайна

Мужчина чудом выжил. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области произошел опасный инцидент во время уборка кукурузы. Комбайн наехал на оказавшегося среди поля мужчину.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Событие произошло около 2 часов ночи. на кукурузном поле в городе Дружба. Мужчина 1963 года рождения попал под комбайн.

На место вызова прибыло отделение группы специальной пожарной техники. Как было установлено, ноги мужчины зажали жатки комбайна. Работать спасателям пришлось очень осторожно, чтобы еще больше не травмировать мужчину.

Пострадавшего госпитализировали

Под наблюдением медиков сотрудники ГСЧС осторожно высвободили пострадавшего. Используя ноши спасатели транспортировали мужчину в автомобиль "скорой". Медработники доставили его в больницу.

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К операции привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Черкасской области мужчину убило зерном

В Черкасском районе при разгрузке подсолнечника на зерновом складе в селе Рацево засыпало двух человек. Один из рабочих скончался на месте, другой – оказался в больнице.

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Инцидент произошел 30 ноября на складе ООО "Аграрико". Грузовой автомобиль после проверки качества зерна был отправлен на приемный бункер. Водитель автомобиля при ссыпке зерна включил подъем кузова автомобиля для выгрузки зерна. После этого открыл задние ворота кузова и большой поток зерна сбил его с ног и засыпал.

По данным полиции, из зерновой ямы мужчину пытался вытащить ставший очевидцем рабочий, да и его засыпало семенами. Оба потерпевших доставали другие работники, которые услышали и поспешили на крики.

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