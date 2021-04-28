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Эффект от карантина: в Украине ситуация с COVID-19 значительно улучшилась

28 апреля, 01:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Новых больных увеличилось лишь в трех областях – Волынской, Кировоградской и Луганской

В Украине за последнюю неделю ситуация с пандемией коронавируса существенно улучшилась, количество новых случаев за 7 дней стабильно уменьшается на 14%.

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Как заявили ученые Национальной академии наук Украины, также снижаются показатели летальности и госпитализации.

"Хотя общее количество коек в больницах также уменьшается довольно быстро, но кровати в отделениях интенсивной терапии освобождаются значительно медленнее. Число госпитализированных детей в возрасте до 9 лет включительно остается непропорционально высоким по сравнению с уровнем госпитализации молодых людей в возрасте 10-19 лет", – говорится в заявлении.

Новых больных коонавирусом увеличилось лишь в трех областях – Волынской, Кировоградской и Луганской.

Позитивность ПЦР-тестов за неделю выросла в шести областях: Волынской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Львовской и Полтавской.

В тренде
В Украине уже девять человек получили вторую дозу вакцины от COVID-19
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Также ученые отметили, что медленные темпы уменьшения смертности от COVID-19 наблюдаются и в других странах: Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии.

Напомним, ранее Минздрав зарегистрировал вторую вакцину AstraZeneca производства компании SK-Bio из Южной Кореи. Она полностью идентична европейскому и индийскому препаратам.

Также недавно Минздрав объяснил, почему увеличил до трех месяцев интервал между дозами вакцины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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