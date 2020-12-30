Эффективна на 97%, но испытания еще идут. 10 фактов о вакцине CoronaVac

30 декабря стало известно, что Украина получит еще 1,8 млн доз CoronaVac – вакцины против COVID-19. Власти уже подписали контракт о поставках с производителем вакцины, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По контракту Украина закупит 1 913 316 доз вакцины. Такого количества должно хватить для курса вакцинации более 950 тысяч украинцев.

"Сегодня" собрали все, что известно о CoronaVac на сегодняшний день.

Что собой представляет

CoronaVac является инактивированной цельноклеточной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Инактивированную вакцину получают из убитого вируса, который полностью обезвреживается, но сохраняет все свои имуногенные свойства. Так, в цельноклеточных (или цельновирионных) вакцинах вирусы либо замораживают, либо обрабатывают химическими веществами.

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Кто производит

Sinovac Biotech (Китай) – одна из крупнейших на мировом рынке компаний-производителей вакцин (включая вакцины против гепатита типов А и В, а также птичьего гриппа и паротита). Ежегодно Sinovac Biotech производит от 300 до 500 миллионов доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира.

Как действует вакцина

CoronaVac вкалывают внутримышечно. Вакцина вызывает быструю иммунную реакцию, однако уровень вырабатываемых ею антител значительно ниже, чем у людей, переболевших COVID-19. Это характерно для всех инактивированных вакцин.

Насколько вакцина эффективна

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Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%.

Где проходили клинические испытания

На данный момент три фазы клинических испытаний CoronaVac прошли в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Завершается третья фаза клинических испытаний в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января 2021.

Побочный эффект CoronaVac

Испытания вакцины в Бразилии затянулись из-за того, что в ноябре их пришлось заморозить на несколько недель. Как сообщалось официально, "по причине серьезного побочного эффекта". Позднее стало известно, что скончался один из 150 добровольцев. Тело 33-летнего мужчины было найдено 8 ноября в ванной комнате, рядом валялся шприц и капсулы из-под лекарств. Позже выяснилось, что это было самоубийство. Как писали СМИ со ссылкой на полицейских, суицид не был связан ни с вакциной, ни с вакцинацией.

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Срок хранения

В Sinovac Biotech уверяют, что в стабильном состоянии вакцина может храниться до трех лет.

Где уже используют CoronaVac

Первой страной, которая получила вакцину CoronaVac, стала Индонезия. 6 декабря в Джакарту отправилась первая партия в количестве 1,2 миллиона доз.

Когда начнется вакцинация

Первая партия CoronaVac в количестве 700 тыс. доз будет доставлена в Украину в течение 30 дней после регистрации препарата в Китае или США, Японии, Австралии, Канаде, Израиле, Мексике, Индии и ЕС.

Цена вопроса

Стоимость одной дозы препарата составит 504 грн, но для украинцев прививки будут бесплатными.

Напомним, что Украина будет использовать вакцину от Sinovac Biotech для иммунизации тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, а также людей, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией. А уже в феврале Минздрав надеется начать масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС. Первый транш составит от 150 до 200 тыс. доз вакцин.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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