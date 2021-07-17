Ехали в Польшу на заработки, но попали в ДТП. Что известно о пассажирах рейсового автобуса Киев- Вроцлав

Как рассказывают пассажиры, на дороге внезапно появился парень из-за которого и произошла авария

ДТП с рейсовым автобусом в Ровенской области / Фото: ГСЧС

Рейсовый автобус Киев-Вроцлав, который попал в аварию ночью в Ровенской области, слетел в кювет из-за пешехода.

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Из сорока пассажиров в больницу забрали половину, в каком они состоянии – выясняли "Сегодня".

Как рассказала пассажирка автобуса, на дорогу из ниоткуда вышел какой-то парень, а водитель сразу взял в левую сторону, однако схватил обочину и пошел в кювет. Муж женщины сейчас в реанимации.

Так же в тяжелом состоянии 23-летний пешеход – местный, из-за которого якобы и произошло ДТП. У него забрали кровь на анализ – чтобы узнать, не был ли он пьян. Теперь мужчине грозит до пяти лет заключения – за создание аварийной ситуации.

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Всего в больницы Радивилова и Бродов после аварии доставили 23 человека. У большинства – переломы и ушибы. У Юрия – травма позвоночника и ног, и водителя в том, что произошло, он не обвиняет. Говорит, он пытался избежать столкновения как мог.

Большинство пассажиров ехали в Польшу на заработки. Из автобуса спасатели освобождали их несколько часов. Кювет, в который взлетел автобус, очень глубокий – почти 5 метров. С пропасти пассажиры выбирались на дорогу по специальной лестнице спасателей.

Те, кто отделался испугом – самостоятельно добирались до ближайшего райцентра, а оттуда – по домам. Ведь ответа от перевозчика, будет ли другой автобус – не дождались. Неизвестно пока, будет ли компенсация. Как оказалось, не все пассажиры покупали билеты.

"Сегодня" они рассказали, что некоторые садились по дороге и платили водителю наличными.

Напомним, ранее на западе Турции произошло ДТП с автобусом, в котором ехали украинские туристы. В результате пострадали пять граждан Украины, их увезли в местную больницу.

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Кроме того, на румыно-венгерском КПП Чанадпалота – Нодьлок микроавтобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии погибли два украинца.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности