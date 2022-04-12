Экс-депутат Червоненко устроил скандал на заправке в Ивано-Франковской области

Политик заявлял, что у него есть документы от ВСУ

Червоненко требовал заправить полный бак / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший министр транспорта и связи, экс-нардеп Евгений Червоненко устроил скандал на заправке в Яремче Ивано-Франковской области. Об этом сообщил блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Червоненко кричал на работников заправки, потому что ему сказали, что можно заправить автомобиль только по литражу, а не до полного бака. Он утверждал, что имеет документы от ВСУ на машину, и поэтому ему нужен только полный бак.

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Стерненко задался вопросом, почему Червоненко, который хвалил российскую армию и утверждал, что будет бить каждого, кто попытается снять с его авто российский флаг, до сих пор на свободе, а также, что он делал на Прикарпатье.

"Каким боком это пророссийское чучело в ВСУ, и какие боевые задачи он выполнял на Ивано-Франковщине?" — написал активист.

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