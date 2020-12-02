Скандал с "квартирами Нацгвардии": экс-нардеп Микитась возместил 50 млн гривен

Политик уже вышел из СИЗО, пишут СМИ

Бывший народный депутат Украины Максим Микитась, которого подозревают в организации аферы с квартирами для Национальной гвардии Украины, добровольно возместил 50 млн из 81 млн гривен нанесенного ущерба.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кроме того, также был наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн грн, а также взыскано 30 млн грн залога за нарушение подозреваемым условий освобождения.

Согласно информации УНН, после этого Микитась покинул Лукьяновское СИЗО в Киеве, где его содержали под стражей.

Напомним, что экс-президента строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася и еще семерых других человек заподозрили в организации коррупционной схемы, в результате которой Нацгвардия вместо 50 квартир и 30 паркомест в жилом комплексе в самом центре Киева получила 65 квартир на окраине столицы.

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В результате неравнозначного обмена государству был нанесен ущерб на сумму 81 635 448 грн.

1 декабря 2020 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"), за что ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В мае суд поместил экс-нардепа под стражу с альтернативой внесения залога.

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