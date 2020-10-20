Українська
$ 28,38
33,43
  1. Последние новости Украины

Экс-заместителю министра обороны вручили подозрение из-за бракованных бронежилетов

20 октября, 17:43

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Ущерб, нанесенный бывшим чиновником, оценивают в 42 млн грн

Бывшему заместителю Министра обороны Украины объявили подозрение в бездеятельности военной власти, повлекшей тяжкие последствия, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода.

Реклама

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Дело касается закупки бракованных бронежилетов, которое расследуется с прошлого года. С апреля по июнь 2019 было закуплено 11 000 бронежилетов, которые не способны защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием. Бывший чиновник, зная указанные обстоятельства, не принял мер по неприятие такой продукции, в результате чего государству нанесен 42 млн грн убытков.

ГБР уточняет, что было проведено 13 судебных экспертиз, по результатам которых установлено: более 70% бронежилетов стоимостью 41,6 млн грн простреливаются теми видами оружия, от которого должны защищать.

В апреле 2018 замминистра, зная, что при намокании в бронежилетах меняется молекулярная структура "кевлара" и он теряет свои пуленепробиваемые свойства, не остановил прием бронежилетов "Корсар м3с 1-4". Кроме того, подозреваемый, используя свои полномочия, заставил своих подчиненных, которые докладывали о указанных недостатках бронежилетов, ускорить их прием.

Реклама

В тренде
Заболела голова и потеряла сознание: второклассница умерла в школе от инсульта

Ранее сообщалось, что по этому делу проводились обыски у заместителя министра обороны Олега Шевчука, который курировал тыловое, вещевое и квартирное обеспечение ВСУ. Один из фигурантов дела – генерал Дмитрий Марченко.

Как известно, в ноябре 2019 было сообщено о подозрении 5 высокопоставленным Министерства обороны Украины. В общем, сообщено о подозрении 8 фигурантам уголовного производства, среди которых два генерала и основатель предприятия-производителя бронежилетов, который лоббировал через заместителя Министра обороны Украины интересы своего предприятия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Минобороны подозрение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бегали голые и курили прямо в вагоне": поезд Львов-Киев остановили из-за пьяных девушек (видео)Украина
Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответ
Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответУкраина
Арктический воздух несет нам заморозки: где будет холодней всего и когда потеплеет
Арктический воздух несет нам заморозки: где будет холодней всего и когда потеплеетУкраина
"Красная зона" расширилась: вступили в силу новые ограниченияУкраина
В
В "Слуге народа" назвали два условия для увольнения АваковаПолитика
Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?
Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять