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Эксперимент "Сегодня": проверяют ли COVID-сертификаты на вокзалах, в заведениях питания и кинотеатрах (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
7 декабря, 06:32
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С сегодняшнего дня в Украине несколько областей переходят в "желтую зону"

Киев и еще 8 областей с сегодняшнего дня выходят из красной зоны. Пожелтеют Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области. Но расслабляться рано, а тем более невакцинированным, потому что даже в желтой зоне для них — строгий карантин. Те, кто не имеют хотя бы одной дозы или отрицательного ПЦР-теста, не попадут на концерт, в кино, в спортзалы и рестораны. И это еще не все. Желтый COVID-сертификат действует всего 30 дней — это чтобы никто не медлил со второй дозой вакцины. Сертификаты на входе в заведения будут проверять по-новому: персонал должен отсканировать QR-код, и убедиться, что документ не фальшивый. Как все это действует — корреспондентка "Сегодня" Ксения Барвиненко провела эксперимент.

Проверка вокзалов

Мы решили проверить, как соблюдаются правительственные наставления. Первая остановка — железнодорожный вокзал. Вооружаемся скрытой камерой, сертификатом о вакцинации и отправляемся на ревизию.

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К вокзалу зашли беспрепятственно. На входе измерили температуру и спокойно пустили, не спросив ни одного документа. Может на автостанции добросовестнее соблюдают приказы Кабмина? А здесь вместо проверки, на входе сразу предлагают автобусные маршруты по всей Украине. Попробуем приобрести билет. Направляемся к двери с надписью "Касса", а там свет не горит, темень в коридорах. Как здесь проверяют сертификаты, как здесь соблюдаются коронавирусные ограничения — не известно.

Видим еще одну вывеску — билеты в Европу. Спрашиваем, можно ли купить проездной без сертификата.

"Как без сертификата? Да вы что?", — удивляется кассир и не продает билет.

Какова ситуация в кафе?

Далее направляемся к кафе. Без сертификата не пускают. Показываем документ, однако охрана его даже не сканировала и пропустила в заведение. С одной дозой не пускают тоже.

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Кинотеатры

А какая же ситуация в кинотеатрах? Прежде чем взять попкорн и устроиться в кресло перед огромным экраном — проверка документов: зеленый сертификат, отрицательный ПЦР-тест, которому не больше трех дней, или справка, что переболели — не более чем 6 месяцев.

Выяснилось, что наиболее добросовестно карантинных ограничений соблюдают именно в кинотеатрах: без сертификата о вакцинации, отрицательного теста или справки о выздоровлении от коронавируса не пускают даже в туалет. А чтобы приобрести билет и посмотреть фильм — нечего и говорить.

Правила предпринимателей не пугают

Новые правила, хоть стали строже, однако предпринимателей не пугают. Они говорят, и до этого проверяли документы.

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"Для всех тех, кто находился в красной зоне, все эти изменения ничего нового не несут", — заметил ресторатор Максим Храмов.

Собственно желтыми завтра станут восемь областей и Киев. Но на ограничения для невакцинированных это существенно не повлияет. Единственное послабление — обязательна хоть одна доза прививки для посещения общественных заведений.

Будет ли локдаун на Новый год?

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации против COVID-19. Кроме того, он отметил, что ужесточать карантин на новогодние праздники не планируется.

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