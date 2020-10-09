Эксперт: Бомбардировщики США "закрыли" небо над Украиной для авиации РФ

Бомбардировщики США B-52, которые периодически летают над Украиной, не позволят России применить авиацию против нашей страны. И присутствие кораблей НАТО у берегов Украины тоже является гарантией нашей безопасности.

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Об этом рассказал "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил, что накануне в Одессу зашел британский эсминец, что тоже о много говорит. Но при этом американцы еще патрулируют небо.

Это наши гарантии безопасности на сегодняшний день. Если проанализировать, то присутствие военных кораблей США и Великобритании, а иногда еще и других стран НАТО, – это наши гарантии безопасности. Ведь эти корабли почти постоянно присутствуют или возле наших территориальных вод, или в наших территориальных водах. Корабли таких развитых стран, как Великобритания и Соединенные Штаты, могут это гарантировать (безопасность в акватории). Два стратегических бомбардировщика В-52 могут гарантировать, что наше небо для российской авиации будет закрыто", – объяснил Жданов.

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Военный эксперт также напомнил о разведывательных беспилотниках, которые регулярно патрулируют наше воздушное пространство, особенно границу с Россией.

"Посмотрите на схему полета, допустим, американского беспилотника-разведчика Hawk. Он курсирует от Мариуполя в Харьков и обратно или барражирует возле Крыма. Это уже регулярные полеты. Они контролируют наше воздушное пространство", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября над Одессой летали американские B-52 в сопровождении украинских истребителей. Они вошли в воздушное пространство Украины со стороны Польши, а позже пролетели над Азовским морем. Также мы писали, как три B-52 пощекотали нервы России в Крыму, оккупанты даже подняли 8 истребителей. Стратегические бомбардировщики несколько раз ложились на боевой курс.

Британский эсминец в Одессе:

Видео: facebook.com/GeneralStaff.ua

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