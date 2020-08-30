Эксперт назвал место под Киевом, где чаще всего появляются НЛО

В Украине уже 16 лет работает Центр изучения аномалий "Зонд", который изучает сообщения об аномальных явлениях и неопознанных летающих объектах. Где под Киевом чаще всего можно заметить НЛО, сайту "Сегодня" рассказал кандидат технических наук, доцент и председатель "Зонда" Артем Билык.

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По его словам, в 1980-х годах наблюдался массовый всплеск свидетельств об аномальных явлениях. Комиссия по изучению аномалий физически не успевала обрабатывать большое количество сообщений, за десять лет деятельности комиссия получила более 6000 писем.

"Конечно, все они в бумажном виде, и мы постепенно обрабатываем их, переводим в электронный вид. Интересны случаи, которые недостаточно исследованы из-за нехватки ресурсов и времени", – говорит эксперт.

"Например, в 2005 году мы возобновили исследования аномальной зоны в Яблоновке (Макаровского района) Киевской области. В течение 80-х годов там было несколько случаев массового наблюдения НЛО. Мы с 2005 года начали заново исследовать это место и раз в год выезжаем туда. Сейчас в Яблоновке стоит наш мониторинговый комплекс и регистрируются новые аномальные аэрокосмические явления", – говорит ученый.

Он также рассказал, что когда провели первую экспедицию, исследователи нашли очевидцев, которые в 80-х наблюдали эти явления.

"Регулярно выезжая в Яблоновку и собирая новые сведения, в итоге мы поставили там мониторинговый комплекс. И вот в марте этого года мониторинговый комплекс снял неопознанный летающий объект, который мы пока не можем идентифицировать как явление антропогенного или природного происхождения", – посетовал Билык.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Пентагоне создали группу для расследования случаев появления НЛО.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Что-то взаимодействует с человечеством, но мы не знаем, что": зачем украинские ученые исследуют НЛО, полтергейст и круги на полях".

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