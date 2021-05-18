Экстрадиция Коломойского в США – СМИ рассказали о планах Офиса президента

По словам источника, лишать бизнесмена украинского гражданства пока не будут. Это же касается и слухов о введении против олигарха персональных санкций

Игорь Коломойский / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Власти не собираются экстрадировать украинского олигарха Игоря Коломойского в США в рамках открытых против него уголовных дел.

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в окружении президента.

Недавно глава государства своим указом лишил украинских паспортов фигурантов санкционного списка СНБО, так как у них имеется гражданство других стран.

Однако, по словам источника, применять такую же процедуру в отношении Коломойского пока не будут. Это же касается и слухов о введении против бизнесмена персональных санкций.

Также собеседник издания отметил, что олигарха не будут экстрадировать в США в рамках открытых против него уголовных дел – масштаб проблем на данный момент несколько преувеличен.

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"Так все говорят, как будто его уже ФБР разыскивает. А это не так. Там идет нормальный юридический процесс, продолжаются суды, он в них участвует", – уточнил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в Офисе президента сказали спасибо за санкции США против Коломойского. Решение администрации Байдена поможет Украине стать сильной и независимой, считают на Банковой.

Читайте подробнее в нашем материале, за что против Коломойского США ввели санкции.