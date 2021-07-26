Экстренная посадка самолета Belavia в России и обстрел позиций ВСУ на Донбассе – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные новости понедельника, 26 июля

26 июля самолет Belavia приземлился в аэропорту "Домодедово", а боевики обстреляли позиции ВСУ. Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 26 июля, боевики ударили из крупнокалиберной артиллерии по позициям ВСУ, а самолет белорусской авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости 26 июля.

ЧП с самолетом Belavia

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Самолет Belavia подал сигнал бедствия над Воронежской областью спустя час после вылета. Лайнер приземлился в аэропорту Домодедово (Московская область). На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа.

Как сначала сообщили, на борту самолета сработал датчик неисправности давления. Позже стало известно, что сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. Спустя несколько часов пассажиров в Анталью отправили запасным самолетом. После того как сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей, экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8 тыс. футов и заходе на посадку в "Домодедово" (Россия, Московская область).

Россия ударила из артиллерии по ВСУ

На Донбассе боевики ударили из крупнокалиберной артиллерии по позициям ВСУ, в результате чего ранения получили четыре бойца, еще трое – боевые травмы.

Пророссийские боевики осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения. Украинские военные открыли огонь в ответ, сообщили в ВСУ.

Новая волна эпидемии в Украине

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий заявил, что Украину уже начал атаковать "Дельта"- штамм, а с приходом осени ожидается новая волна эпидемии. Поэтому необходимо срочно увеличивать темпы вакцинации населения.

Он призвал местные власти открывать дополнительные центры вакцинации, усиливать работу с руководством предприятий, населением, чтобы успеть вакцинировать как можно больше людей, ведь надвигается новая волна "короны".

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Зеленский подписал указ о советнике президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который утверждает положение о советнике президента Украины.

О чем говорится в документе:

должность советника президента Украины относится к должностям патронатной службы президента;

кандидат на нее назначается и увольняется непосредственно главой государства. Советник подчиняется непосредственно президенту;

основные задачи советника президента: разработка и внесение в установленном порядке предложений президенту относительно осуществления полномочий главы государства в соответствующей сфере.

советник осуществляет мониторинг информационного пространства Украины, готовит предложения по обеспечению соблюдения прав граждан в информационной сфере и свободы деятельности средств массовой информации.

советник осуществляет анализ нормативно-правовых актов, подает в установленном порядке предложения по их усовершенствованию.

Кравчук в реанимации

Первый украинский президент Леонид Кравчук до сих пор в реанимации. Политик находится там еще с конца июня, тогда ему сделали операцию на сердце.

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Политика прооперировали еще 29 июня. Из-за этого он впервые за много лет пропустил торжественное заседание Верховной Рады, проведенное по случаю Дня Конституции. О проведенной операции рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: