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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Экстренный чемодан" для семьи и домашних животных: как собрать все самое нужное

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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20 февраля, 18:00
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"Сегодня" составили четкий перечень вещей, которые нужно взять не только для себя, но и для ребенка или домашнего животного
Украинцам стоит собрать "тревожный чемодан" для домашних животных и детей на случай нападения РФ
Украинцам стоит собрать "тревожный чемодан" для домашних животных и детей на случай нападения РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Вероятное вторжение Российской Федерации на территорию Украины обсуждается повсюду. Самое первое правило – не паникуйте, но будьте готовы. Для начала соберите "тревожный чемодан".

Сайт "Сегодня" рассказывает, как собрать экстренный чемодан для всей семьи.

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Что положить в "тревожный чемодан" для ребенка

Документы

Самое главное – возьмите свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию). Также необходимо положить в чемоданчик фотографию с родителями, а на обратной стороне написать телефоны родственников, полный адрес, ФИО ребенка и группу крови.

Также в "тревожный чемоданчик" ребенка необходимо положить следующее:

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  • Две бутылки воды
  • Батончики, леденцы
  • Сухофрукты
  • Нужные лекарственные препараты
  • Салфетки (влажные и сухие)
  • Носовой платок
  • Туалетную бумагу
  • Небольшое полотенце, зубную пасту и щетку, мыло
  • Лейкопластырь
  • Антисептики
  • Защитную маску для лица
  • Фонарик
  • Игрушки

Одежда

В чемоданчике обязательно должен быть комплект сменной одежды, в том числе и теплой. Самое главное – сменные носки и трусы.

Кроме того, в детский чемоданчик можно положить телефон, если ваш ребенок пользуется связью, а также немного денег.

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Что взять питомцам в случае ЧП

В случае чрезвычайного положения у украинцев должны быть собраны не только свои вещи, но и все для питомца. В частности, животным, как и людям, нужно захватить лекарства и еду.

Что нужно купить?

  • Запас корма, которого хватит минимум на месяц.
  • Несколько бутылей питьевой воды для животных.
  • Средства уборки на случай, если животное нужно выгуливать, но это будет невозможно.
  • Ветеринарная аптечка.
  • Переноска для животного.

Что нужно сделать в любом случае?

  • Сделайте животному необходимые прививки.
  • Международный паспорт животного храните рядом со своими документами.
  • Повесьте адресник и не выгуливайте животное без поводка.
  • Обсудите с родными, что будете делать с домашним питомцем в случае ЧП.

Эти рекомендации актуальны всегда и будут полезны в любых обстоятельствах.

Что стоит взять с собой

Документы:

Копии важных документов – паспорта, автомобильных прав, документов на недвижимость и автомобиль. Все необходимо упаковать в полиэтилен.

Деньги с карт лучше снять и взять с собой.

Еда и посуда:

  • металлические котелок, флягу, ложку, чашку;
  • запас питьевой воды на 1-2 дня, по возможности его надо периодически обновлять (3 литра воды на человека в сутки);
  • запас пищи на пару дней: высококалорийные сладости (черный шоколад с орехами, леденцы), тушенку, галеты, суп-пакеты, мясные и рыбные консервы, чай/кофе в пакетиках. Если позволяет место – крупы, макароны, сухие овощные полуфабрикаты.

Одежду:

  • два комплекта нижнего белья, две пары хлопчатобумажных носков, носки из шерсти;
  • штаны, куртку, карематы/спальные мешки;
  • рубашку или кофту, плащ-дождевик, плетеную шапочку, перчатки, шарф и удобную обувь;
  • нити, иглы.

Связь:

  • блокнот, ручка, список важных номеров в блокноте;
  • павербанки, зарядки, батарейки;
  • радиоприемник на батарейках;
  • карту местности, а также информацию о способе связи и условленном месте встречи вашей семьи.

Медикаменты и средства гигиены:

  • зубная щетка и паста, небольшой брусок мыла, полотенце (бывают производные прессованные), туалетная бумага, пару пачек сухих и влажных салфеток, средства интимной гигиены, маникюрный набор, медицинские маски;
  • активированный уголь (от интоксикации), парацетамол/ибупрофен (жаропонижающий), альбуцид (капли для глаз), фталазол (от кишечной инфекции), пенталгин (обезболивающий), имодиум (от диареи), супрастин (от аллергии) и лекарства, которые вы принимаете регулярно. Также в аптеке должны быть контакты собственных врачей и рецепты лекарства.
  • сухой и медицинский спирт, санитайзер, влажные салфетки, две пары резиновых перчаток, клапан с пленкой для искусственного дыхания;
  • средства для остановки кровотечения, марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты; эластичные бинты с возможностью фиксации; пластыри разных размеров; атравматические ножницы для разрезания на пострадавшем человеке одежды;
  • большой кусок ткани, на которой можно зафиксировать конечность пострадавшего, дезинфектор для рук, спиртовые салфетки, шприцы.

Если позволяет место, то можно взять:

  • палатку,
  • полиуретановый коврик,
  • спальник.
  • фонарик,
  • спички,
  • зажигалку,
  • свечи.

Также можно положить компас, часы (лучше водонепроницаемые), нож, топор, сигнальные средства, например, свисток. Несколько мусорных пакетов объемом 120 литров. Если их разрезать, из них можно сделать шатер или тент, рулон широкого скотча.

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