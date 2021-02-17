Электронная карта пациента: как это должно быть в Украине

Все медзаписи по одному человеку являются его электронной медкартой

Отечественная медицина активно внедряет электронную медкарту пациента. Но, несмотря на обязательность такой фиксации истории болезни, прописываемого лечения и направления на обследования, украинцы жалуются на необходимость собирать бумажные документы. Как это должно быть на самом деле – разбирался сайт "Сегодня".

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Сейчас все больницы ведут медицинские записи в электронной форме. Без этого они не могут получать финансирование.

Каждая больница подключена к одной из медицинских информационных систем (МИС). Через нее вводится информация о лечении пациента, услугах, которые предоставляет ему доктор. Все данные хранятся в центральной базе данных, которой заведует государство.

Самих МИС, через которые вводятся данные, много – это Helsi, "Электронная больница 2.0", "Днепр МТ", "Поликлиника без очередей" и т. д. Информация по электронной системе передается в Национальную службу здоровья Украины, которая затем оплачивает работу врачей в соответствии с записями.

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Все медицинские записи в отношении одного человека и являются его электронной медицинской картой. Их можно найти в электронном кабинете пациента на сайте медицинской информационной системы.

В электронном кабинете можно записаться на следующий визит к врачу, получать результаты диагностики и анализов, видеть рецепты на лекарства и направления.

Сейчас более 13 млн пациентов имеют электронную медицинскую карту, говорят в Нацслужбе здоровья.

"Вся медицинская информация о хронических, инфекционных и неинфекционных болезнях пациента, проведенных консультациях, обследованиях, перенесенных операциях, проведенной диагностике сохраняется в едином месте и не может потеряться. И при необходимости доктор быстро получает необходимую информацию. Там содержится базовая информация о пациенте, которая понадобится медикам в неотложных случаях. Например, когда человек попал в ДТП и нужно переливание крови. Сейчас увидеть свою медицинскую карту пациент может, попросив врача, с которым заключил декларацию", – прокомментировали сайту "Сегодня" в НСЗУ.

Напомним, у Зеленского дали ответ, будут ли оцифровывать бумажные медкарты украинцев.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Электронная медкарта вместо бумажной: когда она наконец-то заработает".

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Напомним, что в 2021 году на медицину выделили рекордные 160 млрд грн:

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