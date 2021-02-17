Электронная медкарта вместо бумажной: когда она наконец-то заработает

Никаких бумажек и справок с неразборчивыми записями врача. Еще в прошлом году ведения медицинских записей в электронной форме стало обязательным. Постепенно бумажные медкарты должны заменить электронные.

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Что происходит с внедрением электронной медкарты, выяснял "Сегодня".

Как должно быть?

Сейчас все больницы ведут медицинские записи электронно. Без этого они не могут получать финансирование.

Каждая больница подключена к одной из медицинских информационных систем (МИС). Черех нее вводится информация о лечении пациента, услуги, которые предоставляет ему доктор. Все данные хранятся в центральном компоненте, который принадлежит государству.

Самих МИС, через которые вводятся данные, много – это Helsi, "Электронная больница 2.0", "Днепр МТ", "Поликлиника без очередей" и т. д.

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Информация по электронной системы передается в Национальной службы здоровья Украины, которая затем оплачивает работу врачей в соответствии с записями.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Все медицинские записи по одному человеку и есть его электронной медицинской картой. Их можно найти в кабинете пациента на сайте медицинской информационной системы.

В электронном кабинете можно записаться на следующий визит к врачу, получать результаты диагностики и анализов, видеть рецепты на лекарства и направления.

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Сейчас более 13 млн пациентов имеют электронную медицинскую карту, говорят в НСЗУ.

"Вся медицинская информация о хронических, инфекционных и неинфекционных болезней пациента, проведенных консультациях, обследованиях, перенесенных операциях, проведенной диагностике сохраняется в едином месте и не может потеряться. И при необходимости доктор быстро получает необходимую информацию. Там содержится базовая информация о пациенте, которая понадобится медикам в неотложных случаях. Например, когда человек попал в ДТП и нужно переливание крови. Сейчас увидеть свою медицинскую карту пациент может, попросив врача, с которым заключил декларацию", – прокомментировали в НСЗУ.

Как на самом деле?

Пока что врачи вынуждены параллельно вести и бумажную карточку, и электронную, говорит Александр Рыльцов, терапевт и заведующий амбулатории в Харьковской городской поликлинике №5.

Хотя и есть приказ Минздрава, что при ведении электронных записей не нужна бумажная карточка, но также есть еще другие противоречивые приказы. Например, требования по больничным листкам и справке о смерти.

"Есть приказы по больничным листкам, справкам о смерти, которые противоречат приказу об электронных записи. Допустим, я сегодня выдавал справку о смерти онкобольной, которая еще получала лечение наркотическими препаратами. Как я могу ее вести без амбулаторной карты? Согласно положению о свидетельстве о смерти медкарта обязательно нужна, так же и согласно приказу по наркотикам. С одной стороны существуют указание переходить на электронную форму, а с другой – существуют много моментов, из-за которых я должен вести бумажную медкарту, поэтому идет дублирование. И это двойная нагрузка, а не улучшение. Но существуют и положительные моменты, и электронные механизмы очень нужны. Идея хороша, но реализация как всегда", – рассказывает Александр Рыльцов.

Проблема и то, что пожилые люди не могут пользоваться медкарточкой в электронном виде. Поэтому для них тоже дублируют записи.

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/ Фото: Pixabay

Вторая проблема, с которой столкнулся врач – это то, что информация с электронных систем может исчезать. Вся информация, что вводилась в течение года, может просто не отображаться в программе.

Это происходит, когда меняется МИС.

"Есть проблема с тем, что меняются МИС. В Харькове в 2019 году пользовались одной МИС – Медстар, а в 2020 году сменили на другой – Helsi. Все данные, которые мы год вводили, в новой системе не отображаются. Хотя все должно храниться в центральном компоненте, но на практике ничего не синхронизировались. В этом году МИС снова изменят, потому что контракт на год и ,скорее всего, все, что мы вводили: анализы, обследования, флюорографии – ничего не будет в новой МИС. То же самое, если у человека заключена декларация в другой МИС, то я эту декларацию не вижу", – рассказывает терапевт.

Когда электронные карточки заработают полноценно?

Проблем с компьютерами в кабинетах семейных врачей, терапевтов и педиатров нет.

Каждое рабочее место врача первичного звена – семейного врача, терапевта, педиатра должно быть компьютеризированным – это обязательное требование НСЗУ к больницам. Для стационаров требования другие – на отделение должен быть по меньшей мере один компьютер. При потоке пациентов более 100 в сутки – от двух компьютеризованных мест.

"На первичном звене ситуация практически идеальная – уже мало где семейный доктор не имеет компьютера. Даже в селах руководители прекрасно понимают процесс и неотделимость персональных компьютеров от медицинского осмотра. Процесс налажен таким образом, что доктор амбулаторного приема вносит в режиме онлайн всю информацию о пациенте, выписывает ему рецепты или направления. В стационарах дела немного хуже, но вполне приемлемые: пока НСЗУ требует от врачей стационара только фиксировать выписку пациента в электронной системе здравоохранения", – рассказал Евгений Донец, СЕО HELSI.

А вот чтобы полностью отказаться от бумажных документов, Минздрав должен принять изменения в приказы, говорят в НСЗУ.

Вместе с тем в этом году продолжат запускать новые электронные сервисы:

Электронный больничный. Этот сервис позволит избавиться от бумажной медлительной работы по оформлении листка нетрудоспособности как для пациента, так и для врача с работодателем; План лечения. Этот модуль поможет врачу сделать все необходимые назначения и облегчит контроль за выполнением этих назначений, в тому числе для пациентов с хроническими заболеваниями; Электронный кабинет для пациента. Сервис позволит пациенту видеть собственную электронную медицинскую карту, подавать декларации онлайн, предоставлять доступ к собственным данным.

Почему врачи теряют введенные данные? Все МИС, которыми пользуются медучреждения, – частные. Они имеют базовый функционал, через который информация передается в единый государственный реестр медицинских данных – Центральную базу данных электронной системы здравоохранения.

Объем и перечень этих данных определяет государство. Сейчас в реестре хранятся ключевые медицинские параметры – диагноз, причины обращения, направления и т. д.

Но каждая МИС имеет свой дополнительный функционал, который врачи используют для ведения электронных медицинских карт пациентов, часто содержит гораздо больше медицинских данных о пациенте, чем предусмотрено хранить в ЦБД ЕСОЗ.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

"Это локальные данные конкретной МИС, и они не могут передаваться при переходе на другую. Сейчас для такой передачи отсутствуют юридические механизмы. Поэтому, когда происходил переход на Helsi в г. Харьков, некоторые медицинские данные не передались, ведь врачи в то время в основном вели исключительно локальные медицинские записи о пациенте, которые не отправлялись в центральную базу", – пояснили в Helsi.

Напомним,американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время конференции американо-украинского делового совета.

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