Электропоставщик YASNO распространяет энергоэффективные решения в Украине

Благодаря деятельности и энергоэффективным проектам компании около 200 тыс. тонн CO2 не попали за год в атмосферу

Перенимая мировой опыт, Украина развивает энергосбережение. Электропоставщик YASNO популяризирует энергоэффективные технологии среди клиентов, способствует развитию просьюмерства, электромобильности, финансирует и выполняет энергосервисные проекты на промышленных предприятиях, помогает клиентам более сознательно и ответственно потреблять электроэнергию. Благодаря деятельности и энергоэффективным проектам компании около 200 тыс. тонн CO2 не попали за год в атмосферу.

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Эффективное использование энергоресурсов помогает уменьшать влияние на климат. YASNO развивает переход на "чистые" источники, такие как энергия солнца. Просьюмеры – владельцы домашних солнечных станций – используют превращенную в электрическую энергию сами, а избыток продают в сеть по "зеленому" тарифу, установленному государством. В Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях уже более 4,3 тыс. производителей солнечной энергии. В течение года они сгенерировали более 100 млн кВт∙ч "чистой" электроэнергии, поэтому 82,5 тыс. тонн CO2 не попали в атмосферу. На сайте YASNO можно заказать солнечные панели с установкой и оформлением "зеленого" тарифа "под ключ", а также системы хранения энергии.

YASNO помогает промышленным предприятиям и заведениям социальной сферы (школам, больницам, детсадам) экономить на освещении и теплоснабжении. Компания проводит аудит, разрабатывает проекты по модернизации, инвестирует в оборудование. Уже 80 энергосервисных проектов реализовано на предприятиях, что позволяет им экономить от 30% до 90% энергоресурсов.

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Специалисты YАSNO Efficiency помогли повысить энергоэффективность на металлургических комбинатах им. Ильича, "Азовсталь", "Запорожсталь", ДМК, криворожских ГОК, Ладыжинской ТЭС. Благодаря модернизации клиенты экономят до 150 млн кВт∙ч и 1,6 млн кубометров природного газа, а это еще на 115 тыс. тонн выбросов CO2 меньше ежегодно.

Украинцы все чаще выбирают экологически безопасный и экономичный электротранспорт, который помогает им экономить. За два года количество электромобилей в стране выросло втрое. Именно поэтому YASNO развивает инфраструктуру зарядных станций YASNO E-mobility. Сегодня уже 23 скоростные зарядные сети расположены в Киеве и на трассах в направлении Львова, Одессы, Полтавы. Всего YASNO зарядил клиентов на 1 млн кВт∙ч, или 6,7 млн км пробега, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 на 1,5 тыс. тонн. Кроме того, у клиентов есть возможность установить качественное зарядное устройство для домашнего использования.

"Важное направление деятельности YASNO – помощь клиентам в уменьшении расходов на электроэнергию. Поставщик консультирует клиентов по энергоэффективности и энергосбережению, а также предлагает готовые решения. Например, набор Розумний Watt с двузонным счетчиком, умными розетками и экономными LED-лампами. 40 тыс. таких наборов уже помогают своим владельцам сократить потребление электроэнергии и выбросов CO2 до 35 тыс. тонн в год", – рассказал директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.

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Напомним, что в марте 2020 года 92 европейские энергопоставляющие компании в интересах 200 млн своих клиентов подписали в Брюсселе инициативу международной ассоциации Eurelectric "15 обязательств перед потребителями". YASNO стал единственным энергопоставщиком из Украины, который присоединился к данной инициативе. Вместе с YASNO инициативу подписали такие крупнейшие европейские компании, как Enel, E.ON, Vattenfall, EDP, EDF и другие. Одним из обязательств, предусмотренных документом, является содействие внедрению услуг по электрической мобильности, энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии.

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