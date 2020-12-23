Елена Зеленская запустила новогодний проект "Удивительная открытка"

По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской создан новогодний проект "Удивительная открытка". По замыслу он призван популяризировать творчество украинских художников и дать возможность украинцам поздравить друг друга с праздниками персональной открыткой.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Каждый год украинцы отправляют множество онлайн-открыток, чтобы поздравить друг друга с праздниками. В этом году мы решили создать свои, украинские чудесные открытки, которыми можно поздравить близких и знакомых", – рассказала Елена Зеленская.
По словам первой леди, для реализации идеи украинские художники предоставили 12 своих картин, посвященных новогодним и рождественским традициям украинцев.
"Каждую из этих картин мы оживили с помощью анимации. Так родились наши открытки, которые объединили украинские традиции с искусством, современные технологии с древними символами, а украинцев – друг с другом", – отметила супруга президента.
Этот проект существует в двух форматах – онлайн и офлайн.
Чтобы отправить открытку по диджитал-каналам (через мессенджеры или соцсети), нужно зайти на сайт dyvo-poshtivka.com.ua, выбрать вариант, указать имя адресата, написать пожелание и отправить.
Также можно отправить привычную печатную открытку через "Укрпочту". С перечнем 28 отделений, участвующих в проекте, можно ознакомиться на сайте Укрпочты.
Напомним, несколькими днями ранее чета Зеленских открыла новогодний городок на Банковой: купили сувениры, выпили глинтвейн.
Также напомним, площадка "Николай принимает друзей" будет работать весь период новогодних праздников с 10:00 до 21:00 без выходных.
В городке есть каток, карусель для детей, резиденция Святого Николая, праздничные фотозоны и фудкорты. Также можно будет купить сувениры и подарки. Каток – бесплатный для всех желающих. И даже коньки напрокат будут выдавать бесплатно, а несколько раз в неделю будут проходить тренировки с украинскими хоккеистами и фигуристами.
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