Українська
$ 28,4
34,85
  1. Последние новости Украины

Ёлки-палки: напродавали новогодних деревьев на полмиллиона гривен убытков

8 января, 15:41

Ольга Литвин Ольга Литвин

Недобросовестных продавцов штрафовали на суммы от 510 до 1700 гривен

Новогодняя елка

Новогодняя елка / Фото: Pinterest

С начала декабря Госэкоинспекция обнаружила сотни нарушений правил продажи елок, насчитав почти полмиллиона гривен убытков.

Реклама

Об этом сообщил в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

В течение месяца в точках сбыта елок и сосен проверяли наличие бирок на деревьях с индивидуальным идентификационным кодом, наличие регистрации кода в системе лесохозяйственного центра и достоверность в накладных продавца, пояснил Малеваный.

Читайте также: Елка года. В больнице Киева необычно украсили новогоднее дерево (фото, видео)

За нарушение этих требований инспекция привлекла к административной ответственности 177 человек, составила 235 протоколов и 88 материалов передала на рассмотрение в суды.

В тренде
"Медзакупки" обвинили Степанова в манипуляциях вокруг вакцины от коронавируса
Реклама

Нарушителей штрафовали на суммы от 510 до 1700 гривен в соответствии со статьей 88-1 КУоАП. Кроме того, из-за незаконной торговли деревьями недобросовестные продавцы также возмещали ущерб, причиненный окружающей среде.

Председатель Госэкоинспекции заявил о необходимости на законодательном уровне увеличить штрафы за реализацию деревьев без бирок и документов, поменять таксы, по которым рассчитываются убытки.

Напомним, в предновогодний период в киевских скверах и парках вандалы уничтожили целую рощу елок.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

штрафы деревья елки сбыт нарушение Украина сосны
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине начался локдаун. Как работают банки
В Украине начался локдаун. Как работают банкиФинансы
"Тем, кто остался, не становится легче": Корбан впервые прокомментировал смерть сынаУкраина
Как работает
Как работает "Новая почта" с началом локдауна: графикБизнес
В Украине начался локдаун. Все, что нужно знать о жестком карантине
В Украине начался локдаун. Все, что нужно знать о жестком карантинеУкраина
Без кафе, рынков и ТЦ: что запрещено во время зимнего локдауна
Без кафе, рынков и ТЦ: что запрещено во время зимнего локдаунаУкраина
Куда можно пойти во время локдауна в Украине: список
Куда можно пойти во время локдауна в Украине: списокУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять