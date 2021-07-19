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Энергетика и строительство моста: о чем еще Зеленский говорил с Санду в Грузии

19 июля 2021 21:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент Украины также напомнил коллеге из Молдовы о приглашении на саммит Крымской платформы и празднование Дня Независимости

Владимир Зеленский встретился с Майей Санду

Владимир Зеленский встретился с Майей Санду / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время визита на саммит в Грузии обсудил с главой Молдовы Майей Санду сотрудничество в энергетике и развитие транспортно-транзитного потенциала.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Обсудили первоочередные шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества, определив ключевым направлениям экономического взаимодействия двух государств сотрудничество в сфере энергетики и реализации совместных инфраструктурных проектов", – говорится в сообщении.

По мнению президента Украины, успешная реализация "подобных двух- и многосторонних проектов" должна стать важным шагом в направлении усиления диверсификации и энергетической независимости обеих стран.

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Также Зеленский и Санду обсудили развитие транспортно-транзитного потенциала Украины и Молдовы и договорились об ускорении реализации флагманского проекта в этой сфере – строительства пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць.

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Кроме того, украинский президент поздравил Майю Санду с победой ее политсилы на парламентских выборах в Молдове и проинформировал по основным задачам Крымской платформы, подтвердив приглашение принять участие в учредительном саммите этой инициативы и торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.

Напомним, в мае дочерняя компания "Укравтодора" объявила тендер на проектирование и строительство нового моста через реку Днестр в Винницкой области, который построят в рамках президентской программы "Большая стройка".

Мы также сообщали, что президенты Украины, Грузии и Молдовы во время встречи в Батуми подписали Декларацию Батумского саммита о европейской интеграции.

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