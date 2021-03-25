Эпицентр хайпанет с блогерами: что придумали в компании?

Национальная сеть торговых центров "Эпицентр" запускает всеукраинское шоу "Лига блогеров" с целью поддержки украинских блогеров. На кону 500 000 грн. Принять участие в "Лиге блогеров" могут инфлюенсеры со всей страны.

"Социальные сети перестали носить только развлекательный характер, – говорит Chief Marketing Officer "Эпицентр К" Ирина Шинкаренко. - Сегодня блогеры не просто лидеры мнений – они стали настоящим субъектами паблисити с огромной лояльной аудиторией, они не только рекламируют бренд или товар, но и выражают свою позицию. Ежедневно мы отслеживаем множество упоминаний компании на страницах у блогеров. Это значит, что наши ТЦ стали именно тем креативным местом, где рождается контент. Поэтому нам пришла в голову идея запустить масштабное всеукраинское YouTubе-реалити, чтобы вдохновить и поддержать блогеров".

К участию в шоу приглашаются лидеры, которые достигли совершеннолетия и имеют от 5 тыс. подписчиков. Чтобы принять участие в шоу "Лига блогеров", инфлюенсеры должны снять о себе видео и опубликовать его на своей странице с хэштегом #хочуВлігуБлогерівЕпіцентру, а затем заполнить заявку на сайте "Эпицентра". Заявки на участие в шоу "Лига блогеров" могут прислать блогеры с Instagram, TikTok, YouTube или Facebook до 31 марта 2021 включительно.

"Этот проект – возможность для начинающих инфлюенсеров получить практические советы от известных блогеров, которые довольно успешно построили личный бренд и самое главное – получить главный приз на развитие своего блога. Это первый проект, который дает такую ​​возможность и в целом оценивает сферу блоггинга так достойно. На призовую сумму можно раскрутить свой бренд, вкладывая в пиар и контент, ведь это является главной составляющей успешности в социальных сетях", – говорит ведущий, инстаблогер Женя Таллер.

Инициативу компании "Эпицентр К" подхватили десятки известных блогеров, а именно: Дима Варварук, Яна Дога, Макс Шахрай, Андрей Трушковский, Рамина и другие, и призвали своих подписчиков участвовать.

"Стоит отметить, что когда блоггинг только начинался, в него почти никто не верил. Сегодня мы видим, что бизнес готов не просто подключать блогеров к своим маркетинговым стратегиям, но и поддерживать", – добавила ведущая шоу "Ходят слухи" Рамина.

Из всех претендентов будут выбраны 16 участников шоу. Победителей определит экспертное жюри на основе видеопрезентаций участников и зрительских симпатий. В течение 4-х этапов 16 инфлюенсеров со всей Украины будут соревноваться за звание лучшего блогера и денежный приз. Фонд проекта: 500000 грн. В шоу участники будут выполнять креативные задачи, а зрители и ведущие их оценивать. Также участники шоу "Лига блогеров" получат полезные советы от известных инфлюенсеров по развитию личного блога.

В компании отметили, что это будет первое уникальное YouTube-шоу для людей, которые уже являются лидерами мнений, или тех, кто только озаботился вопросом, как стать популярным в инстаграме, тиктоке, ютубе.

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