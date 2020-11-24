"Эпицентр" помогает Национальному институту кардиологии имени Н. Стражеско: обновлена реанимация и закуплено оборудование

С начала пандемии в Украине группа компаний "Эпицентр К" системно поддерживает украинскую медицинскую отрасль в борьбе с COVID-19

Компания передала в отечественные учреждения здравоохранения сотни единиц современного медицинского оборудования для спасения жизней и миллионы средств индивидуальной защиты для врачей.

Реклама

На днях Национальный институт кардиологии имени Н. Стражеско АМН Украины получил от "Эпицентра" реанимационные кровати Lоjer Skanafia, медицинские носилки, многофункциональные мониторы пациента – всего 21 единицы оборудования на 1,8 млн грн. Передача очередной партии медицинского оборудования состоялась в рамках реализации проекта по капитальному обновлению реанимационного отделения института кардиологии.

Первая партия помощи, в частности, новый стационарный аппарат искусственной вентиляции легких VENTIIogic (Германия), 8 терапевтических комплектов Prisma для неинвазивной вентиляции легких, дефибрилляторы-мониторы, электрокардиографы и инфузоматы – была передана в специализированное медицинское учреждение еще 30 октября. До этого в помещении реанимационного отделения была проведена полная ренновация. К концу ноября запланирована передача еще одной партии медоборудования и оснащения. В декабре начнется второй этап помощи Национальному институту кардиологии имени Н. Стражеско, что позволит обеспечить 25 современных мест в реанимационном отделении.

Реклама

Социальная инициатива бизнеса поможет специализированному медучреждению принимать на лечение больше пациентов с коронавирусной инфекцией, имеющих сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Ведь именно они занимают первое место среди осложнений, возникающих у больных COVID-19.

"Национальный институт кардиологии имени Н. Стражеско – стратегическое учереждение. Все мы знаем, что коронавирусная инфекция часто наносит удар по сердечно-сосудистой системе. Поэтому в условиях пандемии СОVID-19 важно заботиться не только об обеспечении инфекционных больниц, но и о профильных кардиологических медучреждениях, - говорит народный депутат Украины и основатель компании "Эпицентр" Александр Герега. – Когда мы приехали сюда и посмотрели, в каких условиях работают медики, решили протянуть руку помощи больнице и начали с самого важного – отделения реанимации. Больные, которые попадают в реанимацию должны понимать, что о них заботятся, что они получают высокий уровень медицинской помощи. Когда мы закончим переоборудование второго блока реанимации, то возьмемся за отделение обследования и реабилитации".

Реклама

Александр Герега надеется, что своим примером "Эпицентр" даст толчок другим меценатам создавать условия для того, чтобы украинцы имели возможность получить качественную и своевременную медицинскую помощь.

"Это первое масштабное обновление материально-технической базы нашего заведения за все годы независимости Украины. К тому же, делается оно полностью за счет бизнеса. По нашей просьбе "Эпицентр" приобрел именно то, что сейчас нужнее для осовременивания реанимационного отделения и обеспечения поддержки жизненно важных функций пациентов в стационарных условиях. Улучшение технических возможностей для экстренного и оперативного вмешательства кардиологов позволит нам своевременно помогать больным и спасать жизни людей, особенно в непростые времена пандемии", – отмечает директор ННЦ"Институт кардиологии имени Стражеско" НАМН Украины Владимир Коваленко.

В тренде В Украине местами пройдут дожди со снегом: прогноз на 24 ноября (карта)

Реклама

По его словам, еще недавно в институте не хватало самого необходимого: мониторов пациента, дефибрилляторов, аппаратов ИВЛ, концентраторов кислорода и даже обычных каталок. Перечень оборудования заведения не позволял в полной мере оказывать своевременную квалифицированную и качественную помощь больным коронавирусной инфекцией с сердечно-сосудистыми осложнениями.

В рамках благотворительной поддержки "Эпицентр" Национальный институт кардиологии имени Н. Стражеско получит более 70 единиц современного медицинского оборудования и оснащения стоимостью более 7 млн ​​грн.

С начала распространения коронавирусной инфекции, группа компаний "Эпицентр" добровольно взяла на себя социальную миссию по поддержке и обеспечению лечебных учреждений необходимым современным оборудованием, чтобы они могли вовремя реанимировать, оказывать экстренную помощь, осуществлять качественную диагностику и терапию.

"Мы благодарны украинским медикам, которые ежедневно рискуют жизнью, спасая других, за самоотверженный труд в борьбе против COVID-19. И стремимся сделать все, чтобы наши больницы имели достойное техническое оснащение для этого. Со своей стороны продолжать поддерживать учреждения здравоохранения к завершению пандемии коронавируса в Украине. Ведь уменьшить критические показатели заболеваний и летальных случаев от этой болезни можно только объединив усилия", - отмечает Владимир Гончаров.

Ремонты и переоборудование силами компании "Эпицентр" продолжаются и в других медицинских учреждениях Украины. В частности, в Хмельницкой области одновременно проходят ремонты в 5-ти районных инфекционных больницах. Также ведутся проектные работы по проведению ремонтов и переоснащения столичных больниц № 4 и № 7. Это опорные больницы, которые принимают людей, заболевших коронавирусом.

В течение 2020 года "Эпицентр" передал отечественным лечебным заведениям 7 млн ​​медицинских масок, 75 тыс защитных костюмов, 30 тыс. очков, 32 аппарата ИВЛ. Компания также осуществляет финансирование ремонтов в инфекционных и реанимационных отделениях 6-ти медицинских учреждений страны. При поддержке владельцев "Эпицентра" в Хмельницкой обл. создан оперативный штаб и оказана материальная помощь 72 медицинским учреждениям области (лечебное оборудование, аппаратура, мебель, средства индивидуальной защиты и гигиены и т.д.).

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама