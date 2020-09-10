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Эпидемия COVID-19 атакует Украину: онлайн-брифинг Минздрава

10 сентября, 09:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время резко выросло число смертельных случаев из-за опасного вируса

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные по коронавирусу.

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Как известно, по состоянию на утро 10 сентября в Украине подтвердили 2 582 новых случая заражения коронавирусом (145 612 с начала эпидемии). За последние сутки умерли 44 украинца (3 023 с начала эпидемии). За среду выздоровели 1 174 человек (65 877 с начала эпидемии).

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Ранее мы сообщали, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что человеку необходимо самоизолироваться с момента обращения к семейному врачу и до установления диагноза.

Также напомним, что в Украине требованиям врачей для смягчения карантинных ограничений соответствуют только семь областей. Для смягчения карантина в регионе необходимо, чтобы на протяжении семи дней проводилось не менее 24 тестов на 100 тысяч жителей, а показатель заболеваемости за 14 дней не превышал 40 случаев на 100 тысяч человек.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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