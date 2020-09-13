Эпидемия COVID-19 не щадит украинцев: сколько новых больных за сутки

После антирекорда по количеству умерших от COVID-19, коронавирус немного сбавил обороты за прошлые сутки. За вчерашний день зафиксировано 2 476 новых зараженных.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за последние сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 2 476 и всего их с начала эпидемии 154 335. Также за вчерашний день умерли 30 украинцев (3 178 с начала эпидемии). При этом выздоровели 547 человек (всего 68 893).

Отметим, что на данный момент условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 17 областей страны. Для смягчения карантина в регионе необходимо, чтобы на протяжении семи дней проводилось не менее 24 тестов на 100 тысяч жителей, а показатель заболеваемости за 14 дней не превышал 40 случаев на 100 тысяч населения.

Недавно Максим Степанов говорил, что в Украине не собираются возвращаться к жесткому карантину, как это было весной. Однако полный локдаун возможен при условии, если будет превышены эпидемические показатели, например, заполненность коек в больницах превысит 75%. А накануне в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" он рассказал подробней о распространении эпидемии в Украине. По его словам, в нынешних условиях самое главное – придерживаться базовых правил, носить маску и соблюдать дистанцию: "У нас бы не было этих всплесков, если бы мы придерживались базовых правил той реальности, которая есть: маска, дистанция, чистые руки".

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А тем временем в Тернопольской области из-за ужесточения карантина начались протесты. Отметим, что часть районов области внесли в "красную" карантинную зону. Местные жители не согласны с решением властей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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