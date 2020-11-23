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Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Степанова

23 ноября, 08:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Карантин выходного дня пока не сильно спасает – снова много новых заразившихся

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 23 ноября в Украине подтвердили 10 945 новых случаев заражения коронавирусом (635 689 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 124 украинца (11 075 с начала эпидемии), а выздоровели 4143 человека (291 060 с начала эпидемии).

Тем временем в Украине с 21 ноября снова прошел карантин выходного дня. В субботу и воскресенье закрылось практически все, кроме объектов критической инфраструктуры, продуктовых магазинов, аптек, почты и общественного транспорта. Украинцы как обычно "в штыки" восприняли ограничения правительства и, конечно же, не обошлось без нарушений. Смотрите фото и видео, как в Киеве полиция штрафовала нарушителей.

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В то же время в Украине снова заговорили о полном локдауне. Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что вариант с жестким карантином разрабатывается, но даты его введения пока нет. По его словам – это план "Б" на случай, если не сработает карантин выходного дня. В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, при каком количестве больных в сутки введут локдаун.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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