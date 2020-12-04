Эпидемия COVID-19 продолжает "косить" украинцев: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине снова за сутки больше 15 тысяч новых заразившихся

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. Сначала выступит глава ведомства Максим Степанов, а затем его заместитель Игорь Иващенко.

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Как стало известно, по состоянию на утро 4 декабря в Украине подтвердили 15 131 новый случай заражения коронавирусом (787 891 с начала эпидемии). За четверг умерли 235 украинцев (13 195 с начала эпидемии), а выздоровели 13 383 человека (397 809 с начала эпидемии).

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Отметим, 30 ноября в Украине закончился карантин выходного дня. В правительстве говорили, что это было необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. Вот только Степанов признал провал карантина выходного дня, а все из-за того, что его массово нарушали. А премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что за последнюю неделю ноября заболеваемость снизилась на шесть тысяч случаев. Теперь по всей Украине и в будни, и в выходные дни действует режим "оранжевой зоны".

Тем временем в Украине продолжают раздумывать над жестким карантином. Похоже, власти определились, что он точно будет, но пока выбирают сроки. Читайте подробнее, что на данный момент известно о ситуации с локдауном.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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