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Эпидемия COVID-19 в Украине пошла на спад: в НАН назвали две причины

28 декабря, 09:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Украинцы начинают понимать опасность коронавируса

Спад распространения COVID-19 в Украине обусловлен двумя факторами: поведением самого коронавируса и отношением людей к существующей опасности заразиться.

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Об этом заявил академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко, передает РБК-Украина.

По его мнению, "в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный (заразный), как вирусы в других странах на западе Европы".

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Также, как отметил академик, украинцы начинают понимать опасность COVID-19 "и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирование".

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Напомним, в Украине за последние сутки выявили 4385 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 1 030 374 человек. Скончались 17 395 человек. Вылечить удалось 665 729 инфицированных.

Тем временем, по словам главы Минздрава Максима Степанова, уже в ближайшее время в Украине могут возрасти показатели заболеваемости в связи с введением тестирования экспресс-тестами контактных лиц.

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