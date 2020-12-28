Эпидемия COVID-19 в Украине пошла на спад: в НАН назвали две причины

Спад распространения COVID-19 в Украине обусловлен двумя факторами: поведением самого коронавируса и отношением людей к существующей опасности заразиться.
Об этом заявил академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко, передает РБК-Украина.
По его мнению, "в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный (заразный), как вирусы в других странах на западе Европы".
Читайте также: Перелом. Когда Украина начала побеждать коронавирус
Также, как отметил академик, украинцы начинают понимать опасность COVID-19 "и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирование".
Напомним, в Украине за последние сутки выявили 4385 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 1 030 374 человек. Скончались 17 395 человек. Вылечить удалось 665 729 инфицированных.
Тем временем, по словам главы Минздрава Максима Степанова, уже в ближайшее время в Украине могут возрасти показатели заболеваемости в связи с введением тестирования экспресс-тестами контактных лиц.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк