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Эпидемия коронавируса пошла на спад: онлайн-брифинг Минздрава

28 декабря, 09:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За прошедшие сутки выздоровевших снова намного больше, чем новых больных

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине. Сначала выступит глава ведомства Максим Степанов, а потом его заместитель Игорь Иващенко.

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Как стало известно, по состоянию на утро 28 декабря в Украине подтвердили 4385 новых случаев заражения коронавирусом (1 030 374 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 75 украинцев (17 849 с начала эпидемии), а выздоровела 7191 человек (665 729 с начала эпидемии).

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Отметим, что эпидемия в Украине очередную неделю показывает позитивную динамику – количество выздоровевших превышает количество новых заразившихся. Однако больницы все так же стабильно заполнены пациентами, а показатели смертности от осложнений держатся преимущественно высокие. Читайте подробней о ситуации с коронавирусом за прошлую неделю.

Тем временем мы узнавали, что известно на данный момент о вакцине AstraZeneca, которую может получить Украина уже в следующем году.

Сюжет: Юрий Гула Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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