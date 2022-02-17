Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Ринат Ахметов в Мариуполе Ринат Ахметов в Мариуполе Первая медаль на Олимпиаде Первая медаль на Олимпиаде 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Эпидемия отступает, но есть новые осложнения: все о COVID-19 в Украине

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 февраля, 09:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В стране за сутки COVID-19 зафиксировали у более 33 тысяч украинцев
За все время пандемии в Украине заболели – 4 603 930 человек / Коллаж "Сегодня"
За все время пандемии в Украине заболели – 4 603 930 человек / Коллаж "Сегодня"

В Украине стабилизируется ситуация с COVID-19, однако врачи фиксируют серьезные осложнения после болезни. Также в большинстве регионов 90% случаев инфицирования COVID-19 вызваны именно штаммом "Омикрон"

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о ситуации с COVID-19 в Украине.

Реклама

Коронавирус в Украине

За сутки, 15 февраля, в Украине зафиксировали 33 330 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 2837 детей и 961 медработник.

Также за прошлые сутки:

  • госпитализировали – 3284 человека;
  • летальных исходов – 259;
  • вылечились – 27 441 человек.

Карантинные зоны

Желтая:

Реклама
  • город Киев;
  • Полтавская область;
  • Харьковская область.

Красная:

  • Закарпатская область;
  • Ровенская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область.

В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.

Почти 90% случаев инфицирования COVID-19 вызваны штаммом "Омикрон"

Как выяснили ученые ИМБГ, во всех 11 регионах доминирует "Омикрон". Этот штамм детектировал в 83 образцах (89,3%). В Украине, судя по исследуемой выборке, присутствуют все ныне известные варианты "Омикрона": BA.1 и BA.2 обнаружено в семи регионах, BA.1.1 — в восьми, вариант BA.3 — в одном регионе.

Реклама

В то же время в 10 образцах ученые детектировали "Дельта" штамм. Это индийский штамм (B.1.617.2) и его варианты, в частности AY.43, AY.4, которые признаны опасными. В остальных образцах с "Дельтой" — т. н. вариант "русская дельта" (AY. 122).

Серьезные COVID-осложнения

Во Львове 11-летняя девочка переболела коронавирусом и у нее начали отказывать руки и ноги. Такие осложнения после COVID-19 в мире встречаются крайне редко.

Медики установили ребенку диагноз – острый поперечный миелит в шейном отделе позвоночника и спастическая тетраплегия (снижение двигательной активности в верхних и нижних конечностях) с нарушением функций тазовых органов.

Как выяснили врачи, COVID-19 запустил ложную работу иммунной системы, которая стала воспринимать клетки спинного мозга как чужеродные, атакуя организм.

Новый постковидный симптом

У людей, переболевших коронавирусом, могут выпадать волосы. Сам вирус непосредственно не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс.

Но врачи отмечают, что постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно.

Есть несколько факторов, которые могут спровоцировать выпадение волос:

  • лихорадка — высвобождает провоспалительные цитокины (пептиды и белки), которые повреждают клетки волосяного матрикса;
  • стресс – провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос;
  • препараты, обычно применяемые во время терапии, также могут изменять фазу роста волос;
  • нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Житомире мужчина грабил автоматы с водой и ранил полицейского – что ему грозит Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак На Осокорках хотят построить парк аттракционов на месте озер Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Готовится к вторжению РФ? Как сейчас работает бронетанковый завод в Харькове Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

223 883

заболело за неделю в Украине

-10%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.09

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

31.93

Doodle Сегодня
17 февраля. Джордано Бруно. В этот день 422 года назад в Риме по приговору инквизиции сожгли на костре выдающегося мыслителя эпохи Возрождения...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять