Эпидемия отступает, но локдаун не отменят: Степанов назвал причину

В последнее время все больше вопросов, будет ли отменен жесткий карантин из-за снижения заболеваемости

В Украине не будут отменять локдаун в январе в связи со снижением заболеваемости COVID-19 в последнее время, поскольку нужно встретить сезон гриппа с разгруженной от коронавируса системой здравоохранения. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, в последнее время отмечается существенное снижение заболеваемости, и в связи с этим все чаще возникают вопросы, будет ли отменен жесткий карантин или, возможно, перенесен.

Министр объяснил, что локдаун не будут отменять, поскольку Украине добивается не только снижения заболеваемости, но и готовится к сезону гриппа, который начнется с конца января – начала февраля.

"Минздрав не будет вносить изменения (в постановление о жестком карантине) относительно сроков проведения и вообще его проведения. Несмотря на то, что у нас есть существенное снижение количество больных... после праздников мы прогнозируем увеличение заболеваемости. Кроме этого, каждый год мы наблюдаем увеличение количества больных гриппом. Для нас важно подойти к этому увеличению заболеваемости с максимальным снижением нагрузки на медицинскую систему, с минимальным количеством больных COVID-19", – сказал Степанов.

Он добавил, что Минздрав не собирается отменять локдаун с 8 по 24 января или переносить его сроки.

Как сообщали новости "Сегодня", за вчерашний день в Украине зафиксировано "всего" 4385 новых случаев заражения коронавирусом, а в целом за прошедшую неделю заболеваемость существенно снизилась.

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