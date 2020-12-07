Эпидемия в Украине пошла на спад: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине зафиксировано меньше 10 тысяч новых больных COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 7 декабря в Украине подтвердили 8641 новый случай заражения коронавирусом (821 947 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 145 украинцев (13 733 с начала эпидемии), а выздоровели 5123 человека (423 704 с начала эпидемии).

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Тем временем власти, кажется, уже определились с локдауном. Жесткий карантин в Украине собираются ввести с начала января и предварительно на три недели. При этом обещают не останавливать работу общественного и междугороднего транспорта. И министр здравоохранения, и глава правительства считают, что карантин выходного дня дал неплохие результаты, и утверждают, что до конца декабря система здравоохранения точно справится с эпидемией. Читайте подробней, как будем встречать Новый год и чего ждать дальше.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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