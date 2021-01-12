Эпидемия в Украине пошла на спад, уходит ли коронавирус?

Больницы разгружаются и проблем с кислородом нет, говорят медики

В последние дни Минздрав дает статистику по COVID-19, которая показывает, что эпидемия идет на спад. Сейчас в Украине выявляют 4000-5000 больных в сутки – столько же было в сентябре-2020. Однако медики ожидают, что число больных на днях возрастет. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

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Снижение заболеваемости на коронавирус в Украине с декабря

Одна из причин, почему сейчас так происходит, – праздники. Люди обращаются за медпомощью меньше и меньше тестируются. Сейчас статистика показывает, что треть госпитализированных с коронавирусом – тяжелые больные. Это связано с тем, что украинцы стали реже обращаться к врачам при первых симптомах респираторных заболеваний.

В итоге в больницы попадает меньше пациентов, а число выздоровевших растет, рассказал Игорь Бровченко, председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 НАН Украины.

"Больницы разгружаются, и проблем с кислородом нет. Смертей от коронавируса тоже меньше. Можно утверждать, что на протяжении последнего месяца ситуация стабильно улучшается. Но сколько это будет продолжаться – никто не знает".

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Врач-инфекционист из Харькова Инна Андрусович тоже говорит, что в больницах города действительно меньше пациентов, примерно на 20%. Если раньше был период, что койки с подведенным кислородом постоянно были заняты, то теперь всегда есть немного свободных.

"Уменьшилось число заболевших за счет того, что студенты разъехались по домам. В пунктах тестирования перед праздниками много иностранных студентов, которые делали тест перед вылетом домой".

Но Минздрав, эпидемиологи и врачи ожидают, что число больных на днях возрастет. Те, кто во время праздников ездил к родственникам и в отпуск, теперь возвращаются домой. Поэтому ждать, что коронавирус уйдет, не стоит.

Ранее сообщалось, что конец января будет тяжелым, но избегут ли украинцы настоящего локдауна.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Коронавирус во время локдауна: когда будет новый пик заболеваемости в Украине".

Видео: Сегодня

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