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Епифаний: Все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ

24 апреля, 23:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Митрополит объяснил, почему не совсем правильно говорить о переходах приходов из РПЦ в ПЦУ, сославшись на томос и патриарха Варфоломея

Переход православных приходов из Русской православной церкви (РПЦ) в Православную церковь Украины немного приостановился, но, согласно томосу, все приходы в нашей стране сейчас принадлежат ПЦУ.

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Об этом рассказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

"Ситуация в последнее время немного приостановилась по переходам. Но единичные случаи и сейчас есть практически в каждой области. Это касается и западной Украины, и центральной Украины", – сообщил митрополит.

Он уточнил, что не совсем правильно говорить о переходах, поскольку, согласно томосу и разъяснениям Его Святейшества, патриарха Варфоломея, все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ.

"В Украине есть те, которые не признают этой реальности. Но постепенно, я думаю, они присоединятся к признанию томоса. Это не переход, потому что они реально находятся в Украине. И, согласно тем решениям, которые были приняты Вселенским патриархатом, все они относятся к ПЦУ. Но временно они хотят принадлежать к РПЦ, хотя это канонически неправильно", – разъяснил Епифаний.

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Предстоятель добавил, что сейчас регистрируется и много новых общин, особенно на востоке Украины.

Напомним, ранее Синод Православной церкви Украины обратился к украинцам в связи с эскалацией войны на Донбассе и угрозой полномасштабного вторжения со стороны РФ, заявив, что главная цель Кремля – это запугивание и давление на наше государство и союзников.

Мы также сообщали, что Синод Кипрской церкви официально признал автокефалию Православной церкви Украины.

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РПЦ томос Епифаний ПЦУ приход
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