Эпифания и ПЦУ признала Кипрская церковь

Сегодня во время литургии архиепископ Кипрской церкви Хризостом помянул предстоятеля Православной церкви Украины Эпифания. Это произошло во время рукоположения нового епископа Арсинойського Панкратия. Таким образом, Кипрская церковь признала ПЦУ.
"Церкви-сестры продолжают признание Православной Церкви Украины", — сообщил в Фейсбуке Петр Порошенко.
Когда предстоятель церкви поминает руководителя другой автокефальной церкви, то это означает ее признание. И хотя Священный синод Кипрской церкви такого решения не принимал, предстоятели имеют право признавать другие церкви. Сегодня во время литургии и освящения нового епископа предстоятелю Кипрской церкви сослужили члены синода, что может свидетельствовать о признании ими его решения.
Напомним, что Румынская православная церковь назвала условие, при котором признает ПЦУ. Еще раньше Эпифаний объяснил важность автокефалии.Читайте Segodnya.ua в Google News
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