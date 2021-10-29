Эпоха локдауна. Как будет работать метро в "красном" Киеве

С 1 ноября в Киеве ужесточают карантин. Метрополитен будет работать в обычном режиме, но не для всех.
Об этом идется в материале сайта "Сегодня".
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Как будет работать метро?
1 ноября пассажиры на входе в метро увидят объявление о том, что услугами подземки могут пользоваться только граждане, у которых есть при себе отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа, желтый или зеленый COVID-сертификат, или документ, который свидетельствует о выздоровлении от COVID-19.
Где будут проверять документы?
На входе в подземку документы проверять не будут.
"Никто не будет проверять документы перед входом в метро, чтобы не создавать там очереди и столпотворения. Человек прочтет объявление и сделает для себя осознанный выбор", – сказали в КГГА.
Проверять документы правоохранители смогут сразу за турникетами, на перроне станции, в вагонах метро
"Если пассажир осознанно решит нарушить правила, то его ждет административная ответственность в виде штрафа", — разъяснили в КГГА.
Какие будут штрафы?
Тех, кто проигнорирует требование и решит ездить в транспорте без документов, будут штрафовать. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен. Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они смогут пользоваться городским транспортом без вышеперечисленных разрешительных документов.
Полный список новых ограничений в столице
- Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
- С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
- Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
- Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
- Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.