Эпоха локдауна. Как будет работать метро в "красном" Киеве

За все нарушения нужно будет заплатить штраф

С 1 октября метро продолжит свою работу / Коллаж "Сегодня"

С 1 ноября в Киеве ужесточают карантин. Метрополитен будет работать в обычном режиме, но не для всех.

Об этом идется в материале сайта "Сегодня".

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Как будет работать метро?

1 ноября пассажиры на входе в метро увидят объявление о том, что услугами подземки могут пользоваться только граждане, у которых есть при себе отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа, желтый или зеленый COVID-сертификат, или документ, который свидетельствует о выздоровлении от COVID-19.

Где будут проверять документы?

На входе в подземку документы проверять не будут.

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"Никто не будет проверять документы перед входом в метро, чтобы не создавать там очереди и столпотворения. Человек прочтет объявление и сделает для себя осознанный выбор", – сказали в КГГА.

Проверять документы правоохранители смогут сразу за турникетами, на перроне станции, в вагонах метро

"Если пассажир осознанно решит нарушить правила, то его ждет административная ответственность в виде штрафа", — разъяснили в КГГА.

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Какие будут штрафы?

Тех, кто проигнорирует требование и решит ездить в транспорте без документов, будут штрафовать. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен. Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они смогут пользоваться городским транспортом без вышеперечисленных разрешительных документов.

Полный список новых ограничений в столице

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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