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Эрдоган собирается поговорить с Зеленским и Путиным — дата

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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29 мая, 16:57
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Владимир Зеленский и Владимир Путин поговорят с Реджепом Эрдоганом
Владимир Зеленский и Владимир Путин поговорят с Реджепом Эрдоганом / Фото: Reuters, Официальный сайт президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник планирует провести телефонные разговоры с президентами Украины и России. Это будут отдельные беседы, отметил он. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu Agency.

Эрдоган сказал, что Турция будет и впредь призывать стороны поддерживать каналы диалога и дипломатии для установления мира в Украине.

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В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил российским СМИ, что у Путина запланирована беседа с Эрдоганом на понедельник.

Турция как посредник

17 марта в Турции состоялись переговоры главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, по итогам которых МИД сообщил, что Турция "готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем".

29 марта в Турции состоялись переговоры между делегациями Украины и России по поводу российской военной агрессии. Спустя всего пару дней мир узнал о зверствах российских военных в оккупированной ими Буче после того, как город удалось освободить.

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17 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в апреле переговоров на уровне министерств с россиянами не было, и подтвердил слова президента Владимира Зеленского, что возможное убийство россиянами защитников Мариуполя, вероятно, поставит крест на попытках диалога о прекращении войны.

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