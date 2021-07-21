Ермак и Тимошенко возглавили рейтинг самых эффективных госменеджеров Украины

В список самых эффективных вошли еще несколько недавно назначенных членов правительства

Рейтинг журнала "Фокус"

Журнал "Фокус" обнародовал рейтинг самых эффективных госуправленцев 2021 года. В тройку лидеров вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, замглавы ОП, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Реклама

Первое место в ТОПе госменеджеров Украины занял Андрей Ермак. За довольно короткий срок он смог организовать работу ОПУ на высоком уровне, считают эксперты.

"Одна из важнейших политических ролей Андрея Ермака – разрешение главной политической проблемы страны: войны на Донбассе. С конца июля прошлого года в регионе стартовал "режим перемирия", который длится до сих пор, хоть и с регулярными нарушениями", – отмечает "Фокус".

На втором месте в списке самых эффективных госуправленцев оказался Кирилл Тимошенко. Только приступив к работе в Офисе президента, он отвечал за информационную политику – сотрудничество со СМИ и выстраивание коммуникации президента с обществом.

Реклама

С июня прошлого года замглавы ОП также курирует "Большую стройку". Она предусматривает ремонт и строительство дорог, а также социально значимых и культурных объектов согласно международным стандартам по всей стране. В частности, в этом году началось восстановление о. Хортица. За время реализации программы удалось построить огромное количество трасс, школ, детских садиков, стадионов, спорткомплексов, амбулаторий, приемных отделений больниц, ЦНАПов и т д.

"Из обещанного лично Кириллом Тимошенко в срок закончены строительные работы в 100 детских садах по всей стране и созданы места в этих учреждениях для почти 6 тыс. детей. Также завершены строительные работы в 100 школах, создано 8338 новых учебных мест", – отмечают журналисты.

В список самых эффективных госменеджеров Украины также вошли: министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно военкор "Сегодня" Александр Махов попал в ТОП-50 блогеров Украины по версии читателей "Фокуса".