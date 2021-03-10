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Ермак рассказал, когда вакцина Pfizer появится в Украине (видео)

10 марта, 15:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

С февраля в Украине началась вакцинация пока препаратом Covishield/AstraZeneca

Первая партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech прибудет в Украину в ближайшие недели.

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Об этом во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, Украина рассчитывает на помощь Евросоюза в вопросе вакцинации.

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Ермак напомнил, что с февраля в Украине началась вакцинация пока вакциной Covishield/AstraZeneca. Вакцинация проводится по принципу очередности – первыми прививки получают военные и врачи.

Ермак о вакцине
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Напомним, по состоянию на утро 10 марта, в Украине от коронавируса привили более 23 тысяч человек.

Также сообщалось, что Минздрав заключил соглашение с британским посредником – компанией Crown Agents – о неразглашении информации об условиях закупки вакцин против COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцина коронавирус Андрей Ермак Pfizer
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