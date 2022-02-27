ЕС даст Украине боевые самолеты – Боррель

Евросоюз поставит боевые самолеты Украины, а также главы МИД союза согласовали помощь Киеву на сумму 450 млн евро.
Об этом стало известно во время пресс-конференцию Борреля по итогам встречи глав МИД ЕС, пишет РБК-Украина.
"Мы приняли решение обеспечить украинскую армию летальным оружием на сумму 450 млн евро", - сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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По его словам, дополнительно Украине будет выделено 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и защитные средства.
"Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты", – уточнил глава дипломатии ЕС.
Как "тысячу Зеленского" потратить на помощь армии
За средства "єПідтримки" можно помочь финансово украинской армии. Средства можно перечислить в несколько кликов благодаря мобильному приложению из онлайн-платежей Portmone. Для этого нужно:
- перейти в Portmone по ссылке;
- ввести сумму, которую хотите внести в поддержку военных;
- оплатить картой "єПідтримка". Перевод без комиссии.
Эти средства ориентированы на поддержку украинской армии и поступят в фонд "Повернись живим".
Также перевести средства с "єПідтримки" в поддержку украинской армии можно через ПриватБанк, Альфа-Банк и monobank.
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