Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Рада после каникул 🎉 Зеленскому – 44! ⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО ⚽ Динамо - Реал Мурсия: онлайн
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

ЕС изменил правила въезда с 1 февраля: что нужно знать украинцам

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 18:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Карантинные ограничения не будут зависеть от того, из какой страны въезжает человек
Без COVID-сертификата нельзя будет въехать ни в одну страну ЕС.
Без COVID-сертификата нельзя будет въехать ни в одну страну ЕС. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 февраля въезд в страны Европейского Союза будет происходить по новым правилам. Такие изменения рекомендовал Совет ЕС по свободным путешествиям во время пандемии.

Об этом говорится на сайте Европейского совета.

Реклама

Теперь карантинные ограничения не будут зависеть от того, из какой страны въезжает человек. Исключения будут касаться только тех государств, где активно распространяется коронавирус.

Для того, чтобы попасть в одну из стран ЕС будет необходимо:

  • полный курс вакцинации;
  • отрицательный тест;
  • выздоровление от COVID-19.

Они должны быть подтверждены действующими цифровыми сертификатами ЕС. Люди, у которых нет цифрового сертификата ЕС, могут быть обязаны пройти тест до прибытия или после – не позднее 24 часов.

Реклама

Как украинцам получить цифровой сертификат ЕС

Для жителей Украины нет такой необходимости, ведь международный цифровой сертификат о вакцинации в приложении "Дія" полностью признан Европейским Союзом. Признание сертификата основывается на решении Европейской Комиссии об эквивалентности, одобренном 19 августа и введенном в действие 20 августа. Украина является одной из первых стран вне ЕС и первой страны Европейского соседства, чей цифровой сертификат COVID-19 признан Евросоюзом.

ЕС поддержал разработку украинского международного цифрового сертификата COVID-19 посредством своего проекта EU4DigitalUA. Владельцы сертификата смогут им пользоваться на тех же условиях, что и владельцы европейского цифрового сертификата COVID-19.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Водителя разорвало на куски: в Харьковской области случилось жуткое ДТП (видео) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Подозрение заму Кличко. Поворозник будет воевать с прокуратурой – эксклюзив Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Буковель идет солнечная погода! Синоптики дали прогноз Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
25 января. Иосиф Слипый. В этот день (1965) Папа Римский Павел VI присвоил украинцу титул кардинала и назначил священником греко-католической церкви Сант-Атанасио, расположенной в центре Рима...
История дня - за минуту
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

121 400

заболело за неделю в Украине

+109%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.37

Российский рубль (₽)

0.359

Евро (€)

32.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять